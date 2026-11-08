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▲花蓮康家姊弟攜手父親參賽全數晉級全國賽，左起為康以安、高張純凌、康以嬡、康立章（圖／大會提供）

115年「全國民俗運動匯演賽」東區預賽今（7）日在宜蘭縣頭城國小登場，宜蘭羅東竹林國小去年才在全國賽跳繩U12「團體花式混合組」完成7連霸，今天壓軸出場再以91.60分拿下特優、順利晉級，12月將朝史無前例的8連霸邁進；另一頭，來自花蓮的康家則兩代3人一起參賽並全數晉級，成為場邊最吸睛的「跳繩家族」。在國內跳繩界享有極高威名的羅東竹林國小，跳繩隊編制常年維持在80人以上，以課後社團的健全養成體系厚植基層實力。在教練林惠群長年指導下，選手多自國小二、三年級便開始接受扎實動作與節奏訓練。林惠群指出，團體花式跳繩除了考驗選手個人動作的難度與花俏技巧，核心靈魂在於全隊毫秒不差的團隊默契與抗壓性，如何維持選手梯隊銜接並長期保有競爭力，正是連霸征途上最艱鉅的考驗。事實上，竹林國小選手的硬實力早已越級獲得認可，在剛落幕不久的全民運動會中，這批國小生越級挑戰成人組菁英，依然霸氣斬獲男子組銅牌與女子組第4名佳績；今日東區預賽壓軸亮相，小將們行雲流水的編排再度折服評審，以91.60分勇奪特優晉級，12月將以王者之姿全力衝擊8連霸。除了老牌強權的霸氣演出，來自花蓮的康家則用溫馨與毅力寫下動人故事。就讀花蓮女中的姊姊康以嬡此役出戰U18女子「開叉跳一迴旋」奪下特優，在「跑步跳一迴旋」亦獲優等；就讀宜昌國中的弟弟康以安同樣身手矯健，在國中組「個人跑步跳一迴旋」拿下特優、「個人二迴旋」收穫優等，姊弟倆雙雙強勢晉級。更令人津津樂道的是，過去9年間風雨無阻載送、陪伴姊弟倆辛勤苦練的父親康立章，今年決定不再只當觀眾，代表「花蓮武安宮」首度報名社會組「個人跑步跳一迴旋」；身為該組唯一選手的他，頂住全場目光在時間內跳出36次，成功通過門檻搭上全國賽列車。康立章完賽後笑言，陪孩子練習將近十年，期間有歡笑也有磨合爭執，如今親自踏上賽場才真正體會到「平時練習和站在比賽計時燈下完全是兩回事，壓力超大！」這趟東區預賽之旅，康家展現了罕見的家族凝聚力。除了父女三人上場拚搏，母親高張純凌全程擔任隊伍領隊與行政後勤管理，姊姊康以嬡更身兼父親與弟弟的技術教練；眼見兩代三人全數晉級，啟蒙教練羅忠華與花蓮縣稻香國小校長陳慈芳也在場邊極力敲碗，鼓吹平日擔任後勤支柱的媽媽明年一起報名參賽。若明年全家4口攜手同台競逐全國大賽，勢必將為民俗體育賽場寫下前所未見的溫馨傳奇。而在另一側的扯鈴賽場同樣精彩紛呈。花蓮花崗國中卓詠恩在U15男子直立鈴項目以52.83分拿下特優，他透露關鍵在於掌握手腕巧勁維持扯鈴軸心平衡；國風國中盧沛璟則在U15女子個人舞台賽展現成熟編排，將三鈴切換、滾拋與三拋時間差等華麗招式無縫融合，以52.97分獲評優等晉級，宣告12月的全國總決賽將迎來更激烈的頂尖交鋒。