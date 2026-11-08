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▲王念好扛亞冠賽中華隊第4棒，面對味全龍3打數敲出2安打、1打點，打擊手感火燙。（圖／中職提供,2026.11.7）

⚾2026亞冠賽中華隊賽程（熱身賽+正賽）

日期 開賽時間（台灣時間） 組合 11月7日 下午17：05 中華隊 5：2 味全龍 11月8日 中午13：05 中華隊 vs 中信兄弟 11月12日 晚間18：00 中華隊 vs 日本 11月13日 中午11：00 中華隊 vs 澳洲 11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國 11月15日 中午11：00 季軍賽 11月15日 晚間18：00 冠軍賽

⚾中華隊vs中信兄弟基本資訊

▲2026亞冠賽中華隊左投林子崴，昨日對味全龍主投3局無失分。（圖／中職提供,2026.11.7）

⚾亞冠賽賽事規則

▲2026亞冠賽中華隊投手陳睦衡，昨日在熱身賽首戰中繼2局無失分。（圖／中職提供,2026.11.7）

⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？

⚾中華隊vs 中信兄弟戰局分析

▲ 中信兄弟連續2年爭冠失利，總教練平野惠一明年是否持續帶隊，仍是未知數。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

⚾亞冠賽中華隊陣容

⚾亞冠賽熱身賽要去哪看？

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽G2今（8）日開打，由中華隊交手中信兄弟，雙方並未公布先發投手，中華隊前役用了7名投手，剩餘8位投手此役將待命登板，在這場熱身賽後，中華隊將割捨5位選手，選出最終28人參賽名單；此外，此役將是兄弟本季最後一場公開比賽，也是平野惠一本季帶隊最後一戰，由於合約今年底到期，明年平野是否續掌兵符，仍是未知數。對戰組合：中華隊 vs 中信兄弟比賽時間：11月8日13：05比賽場地：新莊棒球場先發投手：未公布 vs 未公布根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。中華隊前役雖然攻下5分，但團隊僅敲出5安，總教練高志綱表示，攻擊還沒有很順暢，但擊球內容不錯，也受到風勢影響，希望選手能夠維持好的擊球手感，並持續修正。中華隊前役打晚場賽事，今日卻在中午1點就開賽。由於中華隊預賽首戰打完日本後，隔天中午要接著打澳洲，為模擬「晚接午」賽程，刻意將比賽放在中午時段。在33人培訓名單中，中華隊一共帶了15名投手，首戰用掉7名投手，還有8人沒登板，高志綱直言，會透過熱身賽讓所有投手都上場，因此首戰未出賽的投手，此役都將待命登板。兄弟總教練平野惠一合約在今年結束，在連續2年爭冠失利的情況下，明年是否續任主帥一職仍是未知數。平野昨日強調，續約與否交由球團評估，自己會堅守崗位直到合約到期那天，唯一能確定的是，此役為兄弟本季最後一場公開賽事。投手15人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、鄭澔（統一獅）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李欣穎（台鋼雄鷹、外卡）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）捕手4人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、陳世嘉（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）外野手6人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、張皓崴（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）、何品室融（樂天桃猿）網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來體育台MOD：愛爾達體育2台