2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽G2今（8）日開打，由中華隊交手中信兄弟，雙方並未公布先發投手，中華隊前役用了7名投手，剩餘8位投手此役將待命登板，在這場熱身賽後，中華隊將割捨5位選手，選出最終28人參賽名單；此外，此役將是兄弟本季最後一場公開比賽，也是平野惠一本季帶隊最後一戰，由於合約今年底到期，明年平野是否續掌兵符，仍是未知數。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽熱身賽「轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍中華隊vs中信兄弟基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊陣容
📍亞冠賽熱身賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽中華隊賽程（熱身賽+正賽）
⚾中華隊vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 中信兄弟
比賽時間：11月8日13：05
比賽場地：新莊棒球場
先發投手：未公布 vs 未公布
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 中信兄弟戰局分析
🚩中華隊打線能否加強攻勢：中華隊前役雖然攻下5分，但團隊僅敲出5安，總教練高志綱表示，攻擊還沒有很順暢，但擊球內容不錯，也受到風勢影響，希望選手能夠維持好的擊球手感，並持續修正。
🚩備戰「晚接午」賽事：中華隊前役打晚場賽事，今日卻在中午1點就開賽。由於中華隊預賽首戰打完日本後，隔天中午要接著打澳洲，為模擬「晚接午」賽程，刻意將比賽放在中午時段。
🚩中華隊剩餘投手全數登板：在33人培訓名單中，中華隊一共帶了15名投手，首戰用掉7名投手，還有8人沒登板，高志綱直言，會透過熱身賽讓所有投手都上場，因此首戰未出賽的投手，此役都將待命登板。
🚩平野惠一執教最後一戰？：兄弟總教練平野惠一合約在今年結束，在連續2年爭冠失利的情況下，明年是否續任主帥一職仍是未知數。平野昨日強調，續約與否交由球團評估，自己會堅守崗位直到合約到期那天，唯一能確定的是，此役為兄弟本季最後一場公開賽事。
⚾亞冠賽中華隊陣容
📍亞冠賽中華隊33人培訓名單（總教練：高志綱）
投手15人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、鄭澔（統一獅）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李欣穎（台鋼雄鷹、外卡）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手4人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、陳世嘉（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手6人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、張皓崴（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）、何品室融（樂天桃猿）
⚾亞冠賽熱身賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍中華隊賽程
📍中華隊vs中信兄弟基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊陣容
📍亞冠賽熱身賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月7日
|下午17：05
|中華隊 5：2 味全龍
|11月8日
|中午13：05
|中華隊 vs 中信兄弟
|11月12日
|晚間18：00
|中華隊 vs 日本
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|中午11：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
對戰組合：中華隊 vs 中信兄弟
比賽時間：11月8日13：05
比賽場地：新莊棒球場
先發投手：未公布 vs 未公布
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 中信兄弟戰局分析
🚩中華隊打線能否加強攻勢：中華隊前役雖然攻下5分，但團隊僅敲出5安，總教練高志綱表示，攻擊還沒有很順暢，但擊球內容不錯，也受到風勢影響，希望選手能夠維持好的擊球手感，並持續修正。
🚩備戰「晚接午」賽事：中華隊前役打晚場賽事，今日卻在中午1點就開賽。由於中華隊預賽首戰打完日本後，隔天中午要接著打澳洲，為模擬「晚接午」賽程，刻意將比賽放在中午時段。
🚩中華隊剩餘投手全數登板：在33人培訓名單中，中華隊一共帶了15名投手，首戰用掉7名投手，還有8人沒登板，高志綱直言，會透過熱身賽讓所有投手都上場，因此首戰未出賽的投手，此役都將待命登板。
🚩平野惠一執教最後一戰？：兄弟總教練平野惠一合約在今年結束，在連續2年爭冠失利的情況下，明年是否續任主帥一職仍是未知數。平野昨日強調，續約與否交由球團評估，自己會堅守崗位直到合約到期那天，唯一能確定的是，此役為兄弟本季最後一場公開賽事。
📍亞冠賽中華隊33人培訓名單（總教練：高志綱）
投手15人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、鄭澔（統一獅）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李欣穎（台鋼雄鷹、外卡）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手4人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、陳世嘉（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手6人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、張皓崴（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）、何品室融（樂天桃猿）
⚾亞冠賽熱身賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台