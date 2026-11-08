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明更強東北季風到！週二北台灣低溫探15度：大台北、東北部變天有雨

▲氣象署提醒，下周一（11月9日）起將迎來今年入秋後最強一波冷空氣，北台灣氣溫明顯暴跌。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明（9日）上午起至週二（10日）東北季風再增強，明日桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，週二大台北、東半部仍有局部短暫雨；冷空氣比前波強、天氣更涼，週二晨北台灣將出現15度左右的平地最低氣溫。

▲下周二、下周三，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，下周四、下周五東北季風逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

查帕卡颱風最新動態！估明升級中颱、路徑可能大迴轉

▲吳德榮提到，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號輕颱「查帕卡」在關島西北方海面，偏西北西進行、明（9）日增強為中颱。並逐漸大迴轉、向東北東遠離。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（8）日天氣受到東北季風減弱影響，各地天氣好轉、氣溫回升。但根據氣象專家吳德榮表示，；另針對查帕卡颱風最新動態，路徑預估先朝西北西方向移動，並於明日增強為中度颱風後，逐漸大迴轉並朝東北東遠離台灣。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今（8）日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，白天熱、早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫如下：北部20至30度、中部21至34度、南部22至34度、東部20至31度。至於一周天氣部分，吳德榮分析，週三至週五（11至13日）東北季風漸減弱，迎風面雲量仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台氣溫逐日緩升，中南部白天微熱、早晚涼。週六（14日）天氣好轉，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。針對查帕卡颱風最新動態，吳德榮提到，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號輕颱「查帕卡」在關島西北方海面，偏西北西進行、明(9)日增強為中颱。並逐漸大迴轉、向東北東遠離，對台無威脅。此外，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，「查帕卡」的系集平均路徑亦呈現大迴轉的特徵，各別成員分布在兩側，顯示其不確定性。