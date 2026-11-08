女星Selina（任家萱）在中國拍戲時曾遭遇火吻事件，讓人印象深刻。近日中國劇組再度傳出片場意外，男主角劉熙墨拒絕用替身，親自上陣拍攝一段噴火戲，想不到現場突然刮起一陣風，直接把火焰往他的臉上吹，導致劉熙墨臉部二級灼傷毀容。他事後在社群發文公開傷勢照片，只見他臉部脫皮、冒水泡，傷口令人怵目驚心。
男主角親自上演噴火戲！慘被火焰灼傷臉
昨（7）日有人在微博上曝光一名男星在片場被燒傷的消息，引發討論。隨後演員劉熙墨出面證實，被燒傷的就是自己，並公開他的傷勢照片。只見劉熙墨右臉至下巴的位置明顯脫皮、紅腫，甚至還有水泡，看起來非常痛。據悉，當時正在拍攝的是電視劇《零時十五分》，這是劉熙墨首次出演男主角，他為了呈現更真實的效果，因此提議拍攝噴火戲時不用替身，自己親自上陣。
劉熙墨解釋：「因為我之前學過非遺（非物質文化遺產）噴火，也多次公開表演過，所以主動跟劇組提議由我親自出演這一環節。實拍前經過多次嘗試都沒有問題，導演依然非常不放心，特意沒坐在監視器前，而是到現場親自陪我完成拍攝。但誰也沒想到，當晚的風實在太大，導致火焰方向偏移燒傷了我的臉部，這是所有人都不願意看到的意外。」
工作人員第一時間滅火！劉熙墨幫劇組說話
劉熙墨說他不怪劇組，也表示意外發生當下，工作人員第一時間衝上來幫他滅火：「那一幕我真的非常非常感動，如果沒有他們的及時救助，我的傷勢可能會更加嚴重。」劉熙墨後來也在第一時間趕到醫院治療，確定是臉部二度灼傷，但他說傷勢目前已恢復穩定，自己為了不耽誤進度，也已回到劇組繼續拍攝。
劉熙墨要粉絲別擔心他：「醫生告訴我，只要注意避光、按時噴藥，基本上就是能夠恢復的。」他也坦言一開始不願公開消息，是怕家人會擔心，但眼看網路上傳聞越演越烈，他不想要劇組背負罵聲，才出來說明此事。
劉熙墨也強調劇組真的非常重視他的傷：「復工這兩天，劇組嚴格遵照避光的醫囑，每個部門的工作人員都在自發性幫我輪流遮光、撐傘。拍過這麼多戲，這是我遇過最和諧、最溫暖、團結的劇組，感恩每一位。」希望粉絲還是能支持他人生首度擔綱男主角的作品。
劉熙墨是誰？曾參加選秀、演過《少年派》
現年24歲的劉熙墨2018年透過湖南衛視節目《壹間中餐廳》踏入演藝圈，後來演出都市家庭劇《少年派》嶄露頭角，2019年參與選秀綜藝《Ni！才是紅人》晉級20強，後來陸續拍過不少網路劇，小有名氣，微博有34萬粉絲追蹤。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（7）日有人在微博上曝光一名男星在片場被燒傷的消息，引發討論。隨後演員劉熙墨出面證實，被燒傷的就是自己，並公開他的傷勢照片。只見劉熙墨右臉至下巴的位置明顯脫皮、紅腫，甚至還有水泡，看起來非常痛。據悉，當時正在拍攝的是電視劇《零時十五分》，這是劉熙墨首次出演男主角，他為了呈現更真實的效果，因此提議拍攝噴火戲時不用替身，自己親自上陣。
劉熙墨解釋：「因為我之前學過非遺（非物質文化遺產）噴火，也多次公開表演過，所以主動跟劇組提議由我親自出演這一環節。實拍前經過多次嘗試都沒有問題，導演依然非常不放心，特意沒坐在監視器前，而是到現場親自陪我完成拍攝。但誰也沒想到，當晚的風實在太大，導致火焰方向偏移燒傷了我的臉部，這是所有人都不願意看到的意外。」
劉熙墨說他不怪劇組，也表示意外發生當下，工作人員第一時間衝上來幫他滅火：「那一幕我真的非常非常感動，如果沒有他們的及時救助，我的傷勢可能會更加嚴重。」劉熙墨後來也在第一時間趕到醫院治療，確定是臉部二度灼傷，但他說傷勢目前已恢復穩定，自己為了不耽誤進度，也已回到劇組繼續拍攝。
劉熙墨要粉絲別擔心他：「醫生告訴我，只要注意避光、按時噴藥，基本上就是能夠恢復的。」他也坦言一開始不願公開消息，是怕家人會擔心，但眼看網路上傳聞越演越烈，他不想要劇組背負罵聲，才出來說明此事。
劉熙墨也強調劇組真的非常重視他的傷：「復工這兩天，劇組嚴格遵照避光的醫囑，每個部門的工作人員都在自發性幫我輪流遮光、撐傘。拍過這麼多戲，這是我遇過最和諧、最溫暖、團結的劇組，感恩每一位。」希望粉絲還是能支持他人生首度擔綱男主角的作品。
劉熙墨是誰？曾參加選秀、演過《少年派》
現年24歲的劉熙墨2018年透過湖南衛視節目《壹間中餐廳》踏入演藝圈，後來演出都市家庭劇《少年派》嶄露頭角，2019年參與選秀綜藝《Ni！才是紅人》晉級20強，後來陸續拍過不少網路劇，小有名氣，微博有34萬粉絲追蹤。