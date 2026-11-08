入秋最強冷空氣即將報到！根據氣象專家林得恩表示，受到北方大陸冷氣團南下影響，台灣本週氣溫將一路下滑，周二（10日）清晨更是最冷時刻，低溫將下探16至17度，就連南部也降溫有感。值得注意的是，此波冷空氣將呈現「先濕冷、後乾冷」型態，明（9）日為降雨最明顯的一天，大台北、東北部雨勢較大，周二起水氣才逐漸減少，提醒民眾外出注意保暖與準備雨具。

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入秋最強冷空氣明晚到！氣溫溜滑梯「週二探16度」：明天雨最大

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，本周將迎接入秋以來最強冷空氣，本週前段受到北方大陸偏冷氣團南下，台灣氣溫溜滑梯。周一（9日）晚起至週三（11日）清晨，由於有較強東北季風南侵，尤其是迎風面的中部以北、東北部及花蓮以北地區的溫度明顯下滑。

▲氣象署提醒，下周一（11月9日）起將迎來今年入秋後最強一波冷空氣，北台灣氣溫明顯暴跌。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，下周一（11月9日）起將迎來今年入秋後最強一波冷空氣，北台灣氣溫明顯暴跌。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
林得恩評估，週二（10日）清晨將會是最冷時刻，低溫下探至攝氏16至17度機會愈來愈高，沿海空曠及近山區遇低溫還會再多下降個攝氏1至2度；就連南部及台東地區溫度也會略為下降，務請預先做好各項保暖工作。

林得恩進一步強調，根據中央氣象署今晨最新低溫預測，中部以北、宜蘭及花蓮地區攝氏18至21度之間，南部及臺東地區低溫在攝氏20至21度，澎湖地區攝氏22度，金門及馬祖地區低溫也只有攝氏17至19度之間。

▲今日東北季風減弱，全台晴到多雲，下周一東北季風較強，北台灣要注意局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今日東北季風減弱，全台晴到多雲，下周一東北季風較強，北台灣要注意局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
冷空氣先濕後乾！明天雨最多：大台北、東北部防大雨

針對此波冷空氣特徵，林得恩解釋，此波冷空氣先濕冷、後轉乾冷，而明（9）日將是降雨最多時候，大台北地區及東北部雨勢會較明顯，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部降雨。

週二、週三水氣開始減少，由濕冷轉向乾冷，剩下桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，台東及恆春半島雨勢也會變得更加零星，新竹以南則是多雲到晴的天氣。

▲下周二、下周三，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，下周四、下周五東北季風逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲下周二、下周三，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，下周四、下周五東北季風逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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