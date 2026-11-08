入秋最強冷空氣即將報到！根據氣象專家林得恩表示，受到北方大陸冷氣團南下影響，台灣本週氣溫將一路下滑，周二（10日）清晨更是最冷時刻，低溫將下探16至17度，就連南部也降溫有感。值得注意的是，此波冷空氣將呈現「先濕冷、後乾冷」型態，明（9）日為降雨最明顯的一天，大台北、東北部雨勢較大，周二起水氣才逐漸減少，提醒民眾外出注意保暖與準備雨具。
入秋最強冷空氣明晚到！氣溫溜滑梯「週二探16度」：明天雨最大
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，本周將迎接入秋以來最強冷空氣，本週前段受到北方大陸偏冷氣團南下，台灣氣溫溜滑梯。周一（9日）晚起至週三（11日）清晨，由於有較強東北季風南侵，尤其是迎風面的中部以北、東北部及花蓮以北地區的溫度明顯下滑。
林得恩評估，週二（10日）清晨將會是最冷時刻，低溫下探至攝氏16至17度機會愈來愈高，沿海空曠及近山區遇低溫還會再多下降個攝氏1至2度；就連南部及台東地區溫度也會略為下降，務請預先做好各項保暖工作。
林得恩進一步強調，根據中央氣象署今晨最新低溫預測，中部以北、宜蘭及花蓮地區攝氏18至21度之間，南部及臺東地區低溫在攝氏20至21度，澎湖地區攝氏22度，金門及馬祖地區低溫也只有攝氏17至19度之間。
冷空氣先濕後乾！明天雨最多：大台北、東北部防大雨
針對此波冷空氣特徵，林得恩解釋，此波冷空氣先濕冷、後轉乾冷，而明（9）日將是降雨最多時候，大台北地區及東北部雨勢會較明顯，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部降雨。
週二、週三水氣開始減少，由濕冷轉向乾冷，剩下桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，台東及恆春半島雨勢也會變得更加零星，新竹以南則是多雲到晴的天氣。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，本周將迎接入秋以來最強冷空氣，本週前段受到北方大陸偏冷氣團南下，台灣氣溫溜滑梯。周一（9日）晚起至週三（11日）清晨，由於有較強東北季風南侵，尤其是迎風面的中部以北、東北部及花蓮以北地區的溫度明顯下滑。
林得恩進一步強調，根據中央氣象署今晨最新低溫預測，中部以北、宜蘭及花蓮地區攝氏18至21度之間，南部及臺東地區低溫在攝氏20至21度，澎湖地區攝氏22度，金門及馬祖地區低溫也只有攝氏17至19度之間。
針對此波冷空氣特徵，林得恩解釋，此波冷空氣先濕冷、後轉乾冷，而明（9）日將是降雨最多時候，大台北地區及東北部雨勢會較明顯，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部降雨。
週二、週三水氣開始減少，由濕冷轉向乾冷，剩下桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，台東及恆春半島雨勢也會變得更加零星，新竹以南則是多雲到晴的天氣。