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▲〈十字街頭〉由金城武（左）和周迅（右）合唱。（圖／翻攝自IMDb）

▲金城武過去曾和小S、大S一起走第37屆金馬獎紅毯。（圖／翻攝自大S微博）

「不老男神」金城武過去主演過《重慶森林》、《向左走·向右走》、《投名狀》等經典電影，但他從影生涯中，卻只拿過一座金馬獎，還不是演技類獎項，而是和周迅合唱的電影插曲〈十字街頭〉，擊敗阿信演唱的〈盛夏光年〉拿到「最佳原創電影歌曲獎」，令人訝異。金城武過去當過陳昇的錄音室助理，1992年發行首張專輯《分手的夜裡》正式出道，後來他影歌雙棲，不僅拍電影也邊唱歌，共發行過11張專輯、5首單曲，其中一首就是和周迅合唱的〈十字街頭〉。這首歌是電影《如果·愛》的原創插曲，該片由金城武、周迅、張學友主演，採用劇中劇的方式描述3人的情感糾葛，2005年上映後獲得熱烈反響。《如果·愛》也因此在第43屆金馬獎中，一舉入圍12項大獎，包含最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角，以及歌曲〈十字街頭〉入圍「最佳原創電影歌曲獎」。當時一起被提名的對手有阿信為電影《盛夏光年》演唱的同名主題曲，以及周迅為另一部電影《夜宴》演唱的〈越人歌〉，還有張心頤為《愛麗絲的鏡子》演唱的〈衝動〉，最後由〈十字街頭〉擊敗強敵獲獎，這座「最佳原創電影歌曲獎」也成了金城武從影生涯唯一拿到的一座金馬獎。其實金城武也曾靠電影《擺渡人》入圍第54屆金馬獎最佳男主角，可惜當年輸給涂們，與影帝獎盃擦身而過。另外，金城武在2008年時，也曾入圍第45屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，但由於他沒有台灣身分證，是拿日本護照，與該獎項入圍條件不符，所以公布提名當晚就被取消資格，這也成為金馬獎史上最出名的烏龍事件之一。