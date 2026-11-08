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NBA費城76人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）位於加州洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）的豪宅驚傳遭陌生人闖入。根據美國權威八卦媒體TMZ與ESPN報導，一名行跡詭異的男子於當地時間週五晚間擅闖詹姆斯洛杉磯的私人莊園，被豪宅保全系統當場鎖定；令人瞠目結舌的是，該男子在遭到洛杉磯警方上銬逮捕時，竟荒謬地向承辦警員宣稱「自己是詹姆斯的親生兒子」。執法人員透露，事件發生於週五晚間約9時39分，詹姆斯洛杉磯住宅的私人保全人員透過監視器系統，敏銳察覺到一名可疑男子未經許可踏入莊園領地，隨即通報警方疑似有人企圖行竊。洛杉磯警局警網火速趕抵現場後，於莊園範圍內將該名男子當場壓制逮捕。警方確認，該名嫌犯並未成功破門侵入室內主建物，未造成人員傷亡或財物損失，警方隨後依跟蹤騷擾罪名將其正式立案移送法辦。而在警方盤問過程中，該名嫌犯語出驚人，堅稱自己是詹姆斯的兒子，詭異且脫序的言行讓在場執法人員相當傻眼。針對這起突發事件，詹姆斯的公關發言團隊則向ESPN表示暫不予置評。所幸事發當時，詹姆斯本人與家人皆不在洛杉磯住所內。在洛杉磯湖人隊效力8個賽季後，詹姆斯於今年休賽季正式轉戰費城76人隊，本季平時主要定居於費城與紐約兩地；事發當晚，詹姆斯正隨隊前往客場俄亥俄州克里夫蘭，出戰對決老東家克里夫蘭騎士隊的NBA盃賽小組賽。現年39歲、正征戰職業生涯第24個賽季的詹姆斯，本季在76人出戰8場比賽，繳出場均14.8分、7.4籃板與6.9助攻的全能數據。儘管76人當晚以95比119不敵騎士隊，但開季前10戰仍取得8勝2負的優異戰績，高居東區榜首。雖然球場外驚傳瘋狂粉絲闖入住宅並胡言亂語的意外插曲，但由於豪宅保全反應迅速，詹皇並未受到正面波及。