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▲外交部長林佳龍表示，將持續檢討台灣和巴紐之間的經貿與合作關係。（圖／記者陳韻年攝影，2026.07.22）

台灣與巴布亞紐幾內亞（巴紐）的外交風波持續延燒。巴紐政府7月片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，近日又要求台灣駐處人員限期離境。台灣外交部6日宣布，決定主動關閉駐處、撤回所有人員，並全面終止對巴紐的技術合作與援助。美國國務院7日也發聲回應，批評這是北京恫嚇台灣的又一例證，威脅全球和平與繁榮。據中央社報導，美國國務院發言人7日以背景方式表示，對於巴紐政府片面下令關閉位於首都莫士比港（Port Moresby）的台北經濟辦事處，美方深感關切。發言人指出，台灣是可靠、理念相近且民主的夥伴，與世界各國的往來，為這些國家的人民帶來重大利益，其中也包括巴紐。發言人也批評，這是北京針對台灣及其全球支持者展開恫嚇行動的又一例證，此舉「損害各國選擇與台灣合作的主權決定，並威脅國際和平與繁榮」。這起風波始於今年7月。巴紐外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，事前並未與台灣協商。台灣外交部隨即表達不接受，並以停止在現貨市場進口巴紐液化天然氣作為因應。據報導，特卡琴科9月還曾呼籲其他國家跟進，被台灣外交部批評是「討好中國」。外交部10月初還表示，駐處運作正常，新任代表邱陳煜9月已抵達巴紐就任，與巴紐外交部的溝通也很順暢。不料巴紐政府近日再度片面要求駐處人員限期離境，並推動關閉駐處，雙方關係急轉直下。外交部6日表示，政府基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員。外交部也宣布全面調整雙邊合作，相關措施包括：：台灣長年在經濟、農業、醫療衛生及人才培育等領域協助巴紐，包括技術團、醫療團及相關獎學金與人才培訓計畫，將全面終止，現有計畫進入收尾階段，並確保相關人員安全與權益。：停止在現貨市場採購巴紐液化天然氣，也不再與巴紐簽訂新的現貨合約。據報導，台灣原本規劃2026年上半年向巴紐採購約50萬公噸現貨液化天然氣，台灣的採購量約占巴紐液化天然氣出口總量的三分之一。外交部強調，已找到替代氣源，國內能源供應不受影響。外交部表示，巴紐政府近期作為已嚴重影響雙方長期合作建立的互信基礎，也反映中國持續運用政治壓力及經濟影響力，干預他國外交決策、打壓台灣國際空間。未來將把外交資源重新配置到友邦與其他具合作潛力的夥伴國家。許多民眾好奇，台灣和巴紐是不是邦交國？答案是否定的。巴紐早在1976年就與中國建交，台灣與巴紐一直沒有正式外交關係，雙方是以設立經貿辦事處的方式，維持實質往來。1999年，巴紐時任總理斯凱特（Bill Skate）曾宣布承認台灣，但他隨後下台，新政府很快就撤回這項決定，巴紐最終仍維持與中國的邦交。自2024年1月太平洋島國諾魯與台灣斷交後，台灣的邦交國維持在12個，分布如下：貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯史瓦帝尼教廷（梵蒂岡）台灣在邦交國設有大使館。至於美國、日本、澳洲、歐洲各國等非邦交國家，台灣則多以「台北經濟文化代表處」或「台北經濟貿易辦事處」等名義設立駐外館處，處理經貿、文化、領務及國人急難救助等業務。分析人士指出，南太平洋近年成為中美角力的前線，中國積極在當地擴大經濟援助與基礎建設投資，巴紐此次動作也被外界解讀為與中國擴大經濟合作有關。台灣在太平洋地區目前剩下馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯3個友邦，未來如何鞏固邦誼，將是外交部的重要課題。