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項目 內容 開放交涉 台灣時間11月8日晚間9時 交涉截止 美國時間12月22日 交涉球隊 30支大聯盟球團皆可接洽 傳聞市場 至少4支海外球隊有興趣 潛在合約 大聯盟合約或附春訓邀請的小聯盟合約 最大變數 12月1日勞資協議到期，可能啟動封館

富邦悍將守護神曾峻岳挑戰美國職棒正式進入關鍵階段。根據《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，曾峻岳已透過中職與大聯盟入札制度投入海外市場，將自美東時間11月8日上午8時、台灣時間今晚9時起開放30支大聯盟球團交涉，期限至12月22日，爭取在45天內完成簽約。大聯盟官方社群平台也發文介紹曾峻岳，指出這名剛滿25歲的右投，本季替富邦出賽48場，拿下25次救援成功並送出65次三振；中職生涯6個球季累積91次救援成功及342次三振，已是台灣最具代表性的後援投手之一。曾峻岳本季共投51.2局，繳出5勝3敗、25次救援成功與7次中繼成功，防禦率僅1.57、WHIP為0.95，另有65次三振、僅13次保送。速球平均球速達151.1公里，搭配滑球、指叉球及卡特球，三振率32.7％高居中職第一。他今年也代表中華隊參加世界棒球經典賽，對南韓及捷克登板都未被敲出安打，並在對南韓之戰拿下救援成功。美聯社特別提到，曾峻岳當時的四縫線速球均速約93.7英里，另搭配卡特球解決打者。曾峻岳繼2023年後，生涯第二度行使旅外球員權利。3年前他曾受到美、日職球團關注，但最終未能取得理想條件，選擇續留富邦；經過3個球季磨練後，如今帶著更成熟的控球及更穩定的決勝球再次挑戰海外。據了解，目前傳出至少有4支海外球隊對曾峻岳展現興趣，其中芝加哥小熊被美媒點名為潛在下家，可能提出附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，但各隊目前尚未正式公布報價。若曾峻岳順利與美職球團簽約，將有機會成為中職與大聯盟建立入札協議後，首位透過這套制度成功前往美國職棒發展的球員。曾峻岳名義上擁有45天交涉期，但大聯盟現行勞資協議將於美東時間12月1日到期，若球團老闆啟動封館，球員交易與簽約作業可能全面暫停。這也代表曾峻岳與各隊實際談判的黃金時間，可能只剩下約3周。曾峻岳日前受訪時表示，如果自己能成功旅外，或許能替年輕選手開出另一條道路，不一定非得在高中畢業後立即赴美，只要先在中職打出好成績，仍有機會獲得海外球團青睞。「如果我們真的成功，對年輕選手會有一個榜樣，對球隊與聯盟都是好事。」曾峻岳希望自己的挑戰，能證明中職不只是球員旅外後的落腳處，也能成為前往更高層級舞台的跳板。