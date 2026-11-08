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根據美國體育廣播節目《The Sedano & Kap Morning Show》主持人卡普蘭（Scott Kaplan）在湖人主場媒體室掌握的內幕消息，33歲的「AD」戴維斯（Anthony Davis）已向巫師球團表態施壓，內心極度渴望能夠再次重返洛杉磯湖人隊效力。然而，ESPN權威名記溫霍斯特（Brian Windhorst）隨即對這項傳聞澆下冷水，直言受到薪資結構與選秀資產枯竭的雙重限制，戴維斯想與湖人再續前緣的機率微乎其微。卡普蘭在節目中透露，他在湖人主場媒體室親耳聽見多位持證資深體育記者熱烈討論：「我聽說安東尼戴維斯極度渴望回到湖人隊。」曾在紫金軍團征戰五個半賽季、並於2020年助隊奪冠的戴維斯，在2025年2月涉及唐西奇（Luka Doncic）的重磅交易中轉戰達拉斯，隨後加盟巫師隊；本季他在巫師依舊繳出場均23.4分、9.3籃板、2.0助攻、1.4抄截與1.1阻攻的高水準表現。針對戴維斯向母隊施壓尋求離隊的傳聞，名記溫霍斯特分析指出，戴維斯與厄文（Kyrie Irving）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）同屬合約即將面臨球員選項的指標球星：「巫師原本的態度是希望觀察戴維斯打完20至30場比賽，評估他與年輕陣容的契合度後，再決定是否提供高薪提前續約。若巫師無法滿足其頂薪合約要求，戴維斯流入交易市場將是必然結果。」儘管戴維斯渴望重返洛城，且湖人現階段擁有新星中鋒凱斯勒（Walker Kessler）坐鎮禁區，能讓戴維斯如願回到最習慣的四號位大前鋒、大幅分擔防守重擔，但在殘酷的聯盟薪資規定下，這筆潛在交易幾乎不可能成真。戴維斯在2026-27賽季的年薪高達5840萬美元。湖人隊絕不可能將核心唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）或凱斯勒納入交易包；而扣除上述三人，全隊年薪超過千萬美元的僅剩葛萊姆斯（Quentin Grimes）、馬姆科拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt），三人薪資合計僅3930萬美元，湖人必須幾乎掏空整條優質替補輪替才能湊齊薪資門檻。湖人今年夏天為了向爵士交易凱斯勒，已送出兩枚首輪籤與兩次首輪互換權，目前整支球隊唯一具備交易價值的籤位僅剩2032年的首輪互換權，完全無法滿足巫師的重建胃口。戴維斯在2027-28賽季擁有價值6280萬美元的球員選項，據傳他依然在尋求一份接近頂薪的長約，即便跳出合約，受限於團隊薪資上限的湖人也絕無薪資空間直接簽約。