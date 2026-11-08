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大聯盟合約金額 富邦取得比例 前2500萬美元 20％ 2500萬至5000萬美元部分 17.5％ 超過5000萬美元部分 15％ 激勵獎金、薪資調升及球團選擇權 實際取得金額的15％

假設大聯盟合約總額 入札金 約合新台幣 100萬美元 20萬美元 約658萬元 300萬美元 60萬美元 約1974萬元 500萬美元 100萬美元 約3290萬元

假設小聯盟簽約金 富邦入札金 約合新台幣 10萬美元 2.5萬美元 約82萬元 30萬美元 7.5萬美元 約247萬元 50萬美元 12.5萬美元 約411萬元 100萬美元 25萬美元 約823萬元

富邦悍將守護神曾峻岳正式投入大聯盟入札市場，30支球團可在美東時間11月8日至12月22日與他交涉。除了曾峻岳能否成功圓夢，富邦可以拿到多少入札金也受到關注。答案取決於他簽下的是大聯盟或小聯盟合約；若最終沒有球隊完成簽約，富邦不會獲得任何款項。中職與大聯盟於2019年簽署球員轉隊協議，建立與日本職棒、韓國職棒相近的入札制度。這項制度主要適用於仍受中職球團契約權或保留權約束、尚未成為完全自由球員，卻希望提前挑戰大聯盟的選手。曾峻岳雖已取得中職「旅外球員權利」，仍須獲得富邦同意，再由中職向大聯盟完成身分照會及公告。交涉期開始後，30支大聯盟球團都能與曾峻岳及其經紀團隊談判。這套制度與過去「價高者得」的秘密競標不同。曾峻岳可以綜合評估合約金額、球隊養成計畫、升上大聯盟的機會與生活環境，自行決定加盟球隊；簽下他的美職球團，再依合約金額另外支付入札金給富邦，款項不會從曾峻岳的薪資中扣除。如果曾峻岳直接簽下大聯盟合約，富邦可獲得的入札金採累進計算：由於曾峻岳是第一次挑戰美國職棒的後援投手，較可能從短期大聯盟約或附春訓邀請的小聯盟約起步。若用不同假設合約試算，以1美元約新台幣32.9元粗估，富邦可能取得的入札金如下：若曾峻岳簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，富邦拿到的不是合約總值20％，而是「簽約金的25％」。如果小聯盟合約另有規定，曾峻岳升上40人名單後可獲得大聯盟薪資，富邦還能從這部分收入取得15％的補充入札金。換句話說，曾峻岳即使先從小聯盟起步，只要日後升上大聯盟，母隊仍可能繼續獲得補償。入札並不代表曾峻岳一定會離開富邦。若交涉期限前沒有接受任何球隊條件，他便不會轉隊，美職球團也不必支付入札金。曾峻岳2023年就曾行使旅外球員權利，當時未能取得滿意合約，最後選擇續留富邦。這次傳出至少4支海外球隊表達興趣，但最終關鍵不只是簽約金額，還包括是否取得40人名單、是否附帶大聯盟春訓邀請，以及球團提出的升級規畫。對富邦而言，入札金固然能帶來回饋，但制度更重要的意義，是讓球團培養的選手有正式管道挑戰更高層級，同時避免母隊在失去核心戰力後完全得不到補償。