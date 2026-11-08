富邦悍將守護神曾峻岳正式投入大聯盟入札市場，30支球團可在美東時間11月8日至12月22日與他交涉。除了曾峻岳能否成功圓夢，富邦可以拿到多少入札金也受到關注。答案取決於他簽下的是大聯盟或小聯盟合約；若最終沒有球隊完成簽約，富邦不會獲得任何款項。
入札制度是什麼？保障球員也補償母隊
中職與大聯盟於2019年簽署球員轉隊協議，建立與日本職棒、韓國職棒相近的入札制度。這項制度主要適用於仍受中職球團契約權或保留權約束、尚未成為完全自由球員，卻希望提前挑戰大聯盟的選手。曾峻岳雖已取得中職「旅外球員權利」，仍須獲得富邦同意，再由中職向大聯盟完成身分照會及公告。交涉期開始後，30支大聯盟球團都能與曾峻岳及其經紀團隊談判。
這套制度與過去「價高者得」的秘密競標不同。曾峻岳可以綜合評估合約金額、球隊養成計畫、升上大聯盟的機會與生活環境，自行決定加盟球隊；簽下他的美職球團，再依合約金額另外支付入札金給富邦，款項不會從曾峻岳的薪資中扣除。
簽大聯盟合約 富邦最高先拿20％
如果曾峻岳直接簽下大聯盟合約，富邦可獲得的入札金採累進計算：
由於曾峻岳是第一次挑戰美國職棒的後援投手，較可能從短期大聯盟約或附春訓邀請的小聯盟約起步。若用不同假設合約試算，以1美元約新台幣32.9元粗估，富邦可能取得的入札金如下：
若簽小聯盟約 入札金只看簽約金
若曾峻岳簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，富邦拿到的不是合約總值20％，而是「簽約金的25％」。
如果小聯盟合約另有規定，曾峻岳升上40人名單後可獲得大聯盟薪資，富邦還能從這部分收入取得15％的補充入札金。換句話說，曾峻岳即使先從小聯盟起步，只要日後升上大聯盟，母隊仍可能繼續獲得補償。
沒有簽約就沒有入札金 曾峻岳可回富邦
入札並不代表曾峻岳一定會離開富邦。若交涉期限前沒有接受任何球隊條件，他便不會轉隊，美職球團也不必支付入札金。曾峻岳2023年就曾行使旅外球員權利，當時未能取得滿意合約，最後選擇續留富邦。這次傳出至少4支海外球隊表達興趣，但最終關鍵不只是簽約金額，還包括是否取得40人名單、是否附帶大聯盟春訓邀請，以及球團提出的升級規畫。
對富邦而言，入札金固然能帶來回饋，但制度更重要的意義，是讓球團培養的選手有正式管道挑戰更高層級，同時避免母隊在失去核心戰力後完全得不到補償。
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中職與大聯盟於2019年簽署球員轉隊協議，建立與日本職棒、韓國職棒相近的入札制度。這項制度主要適用於仍受中職球團契約權或保留權約束、尚未成為完全自由球員，卻希望提前挑戰大聯盟的選手。曾峻岳雖已取得中職「旅外球員權利」，仍須獲得富邦同意，再由中職向大聯盟完成身分照會及公告。交涉期開始後，30支大聯盟球團都能與曾峻岳及其經紀團隊談判。
這套制度與過去「價高者得」的秘密競標不同。曾峻岳可以綜合評估合約金額、球隊養成計畫、升上大聯盟的機會與生活環境，自行決定加盟球隊；簽下他的美職球團，再依合約金額另外支付入札金給富邦，款項不會從曾峻岳的薪資中扣除。
簽大聯盟合約 富邦最高先拿20％
如果曾峻岳直接簽下大聯盟合約，富邦可獲得的入札金採累進計算：
|大聯盟合約金額
|富邦取得比例
|前2500萬美元
|20％
|2500萬至5000萬美元部分
|17.5％
|超過5000萬美元部分
|15％
|激勵獎金、薪資調升及球團選擇權
|實際取得金額的15％
|假設大聯盟合約總額
|入札金
|約合新台幣
|100萬美元
|20萬美元
|約658萬元
|300萬美元
|60萬美元
|約1974萬元
|500萬美元
|100萬美元
|約3290萬元
若曾峻岳簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，富邦拿到的不是合約總值20％，而是「簽約金的25％」。
|假設小聯盟簽約金
|富邦入札金
|約合新台幣
|10萬美元
|2.5萬美元
|約82萬元
|30萬美元
|7.5萬美元
|約247萬元
|50萬美元
|12.5萬美元
|約411萬元
|100萬美元
|25萬美元
|約823萬元
沒有簽約就沒有入札金 曾峻岳可回富邦
入札並不代表曾峻岳一定會離開富邦。若交涉期限前沒有接受任何球隊條件，他便不會轉隊，美職球團也不必支付入札金。曾峻岳2023年就曾行使旅外球員權利，當時未能取得滿意合約，最後選擇續留富邦。這次傳出至少4支海外球隊表達興趣，但最終關鍵不只是簽約金額，還包括是否取得40人名單、是否附帶大聯盟春訓邀請，以及球團提出的升級規畫。
對富邦而言，入札金固然能帶來回饋，但制度更重要的意義，是讓球團培養的選手有正式管道挑戰更高層級，同時避免母隊在失去核心戰力後完全得不到補償。