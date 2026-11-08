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台76線延伸段等20年通車！開車「從芳苑到草屯」省20分鐘

▲交通部公路局於昨（7）日舉辦「東西向快速公路台76線延伸工程」全線通車典禮，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及彰化縣長王惠美與各級民代貴賓等人共同出席。（圖／彰化縣政府提供）

今中午12:00終於要通車了！砸195.5億打造21公里新道路

▲台76線西延延續1991年國家六年經濟建設計畫，當時建設12條東西向快速道路，而台76線部分路段則在2005年通車，但僅至興建至埔鹽。（圖／彰化縣政府提供）

台76線通車不只省時！串聯工業園區：還有滯洪、防災功能

▲根據行政院長卓榮泰表示，台76線延伸工程通車後，也讓台76線未來功能變大，甚至成為救災上的必要路段，強調台76線是一個海綿道路，將來可以有滯洪、蓄水與防災功能，甚至成為景觀綠化重要藍帶。（圖／彰化縣政府提供）

台76線延伸段終於蓋好了！交通部公路局於昨（7）日舉辦「東西向快速公路台76線延伸工程」全線通車典禮，台76線西延工程在歷經多年施工，今（8）日中午12時正式全線通車，彰化鄉親期盼20年的交通建設終於實現。據了解，台76線延伸段串聯國道1號、國道3號及台61線，未來從芳苑前往草屯可節省約20分鐘車程，不僅提升交通便利性，也將串聯芳苑、二林、溪湖及埔鹽生活圈，帶動彰化西南角產業與在地觀光發展。交通部公路局於昨（7）日舉辦「東西向快速公路台76線延伸工程」全線通車典禮，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及彰化縣長王惠美與各級民代貴賓等人共同出席，一同見證彰化重大交通建設的重要里程碑，也是彰化縣鄉親期盼等了20年的重要時刻。台76線主要貫穿國1、國3跟台61線，在延伸工程完成後，預計從芳苑到草屯可節省約20分鐘車程，讓整體交通更加便利，該工程同時兼顧「人本交通」理念，高架橋上提供快速便捷的車行路網，橋下空間也規劃完善人行步道、自行車道，並強化夜間照明設備，藉此讓交通建設融入在地社區生活。台76線西延延續1991年國家六年經濟建設計畫，當時建設12條東西向快速道路，而台76線部分路段則在2005年通車，但僅至埔鹽一段。西側延伸工程則經過多年地方民意、地方首長意見彙整，並在2018年由時任行政院長賴清德核定計畫與預算，相關工程才正式推動。據了解，台76線西延段全長約21公里，總經費高達195.5億元，沿線設有縣道148、新水、台19等3處交流道，工程分為4個施工標進行，平面段於2022年陸續通車，高架段則於2026年2月通車，最後西湖至瓦磘路段橋梁工程則在今年11月初完工，並預計將在今（8）日中午12時全線通車。值得一提的是，台76線西延段正式通車後，不只是讓在地交通更為便利，更對當地產業發展有所幫助。根據交通部長陳世凱表示，該道路將有效串聯中科二林園區與二林精密機械園區，大幅提升產業運輸效能，為地方產業及經濟發展注入新動能。彰化西南角各工業園區正積極發展，如芳苑工業區、二林精密機械園區、中部科學園區彰化二林基地開發計畫等地區，過去該地區並無橫向快速道路，但在西延計畫規劃正式通車後，將促使芳苑、二林、溪湖、埔鹽生活圈緊密結合，還能促進觀光休閒產業發展，有益城鄉均衡發展。根據行政院長卓榮泰表示，台76線延伸工程通車後，也讓台76線未來功能變大，甚至成為救災上的必要路段，強調台76線是一個海綿道路，將來可以有滯洪、蓄水與防災功能，甚至成為景觀綠化重要藍帶，期許這條路未來會及時跟地方生活、產業結合，提供更好的交通服務造福地方。