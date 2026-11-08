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波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）7日下午發生隨機槍擊案。一名身穿軍裝式服裝的槍手駕車闖入舊城區的中央廣場，朝人群隨機開槍，造成6人死亡、15人受傷，傷者包括2名警員。網路流傳的影片中，一名警員在槍戰中衝上前朝凶嫌開槍，隨後踉蹌後退、跪地倒下，畫面令人揪心。警方事後搜索凶嫌住處，又發現3具遺體，波蘭內政部長也表示，凶嫌疑似受到極右翼意識形態影響。據美國公共電視（PBS）與波蘭媒體報導，事發時間約在當地時間7日下午3點。一名電車司機最先報案，表示一輛行駛中的汽車朝他的電車開槍，駕駛室車窗被擊碎。隨後，一輛黑色速霸陸（Subaru）汽車從斯瓦夫科夫斯卡街（Sławkowska）駛入中央廣場（Rynek Główny），槍手從車內朝路人隨機開火。克拉科夫中央廣場是當地最熱門的觀光景點，每年約1500萬名遊客造訪，多數都會經過這裡。警方隨即展開追捕，在迪特拉街（Dietla）與斯特拉多姆斯卡街（Stradomska）交叉口攔下凶嫌，雙方爆發激烈槍戰。據波蘭RMF電台報導，警方發言人西斯洛（Katarzyna Cisło）表示，凶嫌身穿防彈背心，中彈倒地後仍持續朝警方開槍，「直到最後都在對警察射擊」。凶嫌最終被制伏，送醫手術後由警方拘留。英國廣播公司（BBC）公布一段17秒影片，可見一名警員衝向倒地的凶嫌開槍，接著畫面切到這名警員跪地。另一段長達1分多鐘的影片顯示，警員開槍後踉蹌後退幾步，再跪下慢慢倒地。波蘭內政部長基爾溫斯基（Marcin Kierwiński）表示，2名受傷警員中，1人受到槍傷，另1人傷勢非常嚴重，身中3槍，正在接受手術。網路一度傳出有警員殉職，已遭官方否認。不過，目前官方並未證實影片中跪地倒下的警員是哪一位，也未說明其最新狀況。警方表示，6名死者包括4名女性與2名男性，已確認身分的死者中，有1名英國公民。據報導，傷者中有5名外國人，目前都已送醫治療。警方指出，凶嫌是一名24歲的波蘭公民，來自波蘭中南部的聖十字省（Świętokrzyskie），行凶時身上沒有攜帶證件，警方是經過調查才確認身分。警方事後搜索凶嫌住處，在屋內發現2女1男共3具遺體。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在危機應變會議上表示：「有強烈跡象顯示，他們是槍手的直系親屬。」由於擔心屋內存有大量武器，警方先出動無人機查看內部情況，才進入搜索。警方表示，凶嫌使用軍用長槍，車內還查獲其他槍枝及大量彈藥。據波蘭媒體Interia引述非官方消息，凶嫌駕駛的車輛登記在他父親名下，他的父親名下也登記了11把槍枝，但官方尚未證實。至於犯案動機，內政部長基爾溫斯基表示：「所有證據都顯示，凶嫌受到極右翼意識形態的影響。」這部分也將納入調查。警方強調，凶嫌是單獨犯案，先前網路傳出還有第二名槍手在逃，已遭警方否認。大規模槍擊案在波蘭相當罕見，這起事件震驚全國。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）表示，心與罹難者、傷者及其家屬同在。美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）則譴責這是一起「野蠻的殺戮攻擊，粉碎了波蘭的和平」，並表示美國與波蘭站在一起。警方表示，目前已無公共安全威脅，案件仍在調查中。