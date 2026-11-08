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大聯盟休賽季自由球員（FA）市場正式開跑，本季季中轉戰洛杉磯道奇隊的29歲連續兩屆賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），成為全聯盟各隊爭相競逐的最大頭牌。根據權威體育媒體《The Athletic》道奇隨隊記者吳凱蒂（Katie Woo）與《運動畫刊》（Sports Illustrated）最新報導，道奇球團已將續留史庫柏列為今年休賽季的「最優先事項」，對留下這位王牌左投抱持正向積極態度；然而考量合約長度風險，道奇預計不會開出超越山本由伸12年3.25億美元的歷史紀錄長約，而是傾向以高年均薪（AAV）的短年限合約全力留人，且球隊坐擁豪華輪值深度，在談判桌上顯得老神在在。現年29歲的史庫柏在2024與2025年連續兩年榮獲美聯賽揚獎，季中自底特律老虎隊交易至道奇隊後表現依舊搶眼。外界原本盛傳史庫柏投入自由市場後，合約總額有望打破隊友山本由伸所締造的大聯盟投手史上最高額紀錄（12年3.25億美元）。對此，隨隊記者吳凱蒂在專欄中分析預測，儘管道奇極度渴望留下史庫柏，但球團高層不太可能開出追平或超越該年限的終身型巨約：「道奇開出史上最高總額合約的可能性較低，至少在合約年限上不會給到那麼長，不過球團很可能會端出極高年均薪的短年約來展現誠意。」除了道奇之外，紐約大都會與芝加哥小熊皆摩拳擦掌準備搶人，外界預期銀彈充裕的大都會很可能會開出超越道奇報價的天價合約發動搶人大戰。儘管面臨潛在的溢價搶人戰，美媒《運動畫刊》則直言道奇隊在心態上相當游刃有餘，即便史庫柏與左投勞爾（Eric Lauer）同時投身自由市場，道奇依然具備全聯盟最深厚的先發投手戰力庫。分析指出，假設道奇下賽季持續維持六人先發輪值，陣中核心陣容依舊豪華無比，將由山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、弗羅布列斯基（Justin Wrobleski）以及休賽季加盟的「令和怪物」佐佐木朗希共組頂級防線；板凳上更有席漢（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）與納克（Landon Knack）等新生代先發隨時待命。道奇球團雖然全力爭取與史庫柏再續前緣，但憑藉著深不可測的投手陣容，即便未能成功留下王牌左投，衛冕軍也完全有足夠的本錢維持冠軍級競爭力。