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Chovy世界賽屢止步四強 多年魔咒終於打破

▲《英雄聯盟》2026世界大賽，GEN.G 從瑞士輪到四強只輸1個小局，八強、四強的 Bo5 全部橫掃對手。（圖／LOL Esports Flickr）

GEN.G展現絕對宰制力 相隔9年再闖世界賽決賽

▲IG的TheShy、Rookie等經驗豐富的老將重新站上世界賽四強舞台，無奈遭GEN.G阻攔。（圖／LOL Esports Flickr）

IG止步四強無緣爭冠 GEN.G決賽將碰T1或BLG

《英雄聯盟》2026世界大賽四強賽，今（8）日韓國 LCK 強權 GEN.G 交手中國 LPL 代表 IG，本場 GEN.G 展現強大宰制力，最終直落三橫掃 IG，正式挺進世界賽冠軍賽，不僅是 GEN.G 隊史首次以現有隊名闖進世界賽決賽，中路核心 Chovy 也終於突破過去屢屢止步四強的魔咒，距離生涯首座世界冠軍僅剩最後一步。Chovy 過去一直被視為《英雄聯盟》最頂尖的中路選手之一，無論對線壓制力、團戰操作或角色池深度，都有相當出色的表現，但世界賽成績始終是他職業生涯的一大遺憾，雖然多次帶領 GEN.G 挑戰世界賽，卻始終無法突破四強關卡，包括2022年、2024年、2025年都止步四強。今年 GEN.G 在世界賽一路過關斬將，從瑞士輪到四強只輸1個小局，八強、四強的 Bo5 全部橫掃對手，Chovy 也終於成功跨過這道門檻，生涯首度取得世界賽冠軍賽資格。值得一提的是，GEN.G 前身 Samsung Galaxy 曾在2016年打進世界賽冠軍賽，當年以2:3不敵SKT T1，隔年2017年則再次挺進決賽，最終以3:0擊敗SKT T1奪下世界冠軍。不過，GEN.G 自2018年承接 Samsung Galaxy 戰隊體系後，始終未能以 GEN.G 隊名重返冠軍賽，直到2026年才終於打破長達9年的等待。IG 方面，本屆世界賽一路展現強勁競爭力，包含 TheShy、Rookie 等經驗豐富的老將重新站上世界賽四強舞台，原本期待能再次挑戰世界冠軍，但無奈在 GEN.G 面前遭到淘汰。GEN.G 接下來將等待明（9）日上午，另一場四強賽勝方出爐，對手將是 T1 與 BLG 之間的勝隊。2026《英雄聯盟》世界大賽冠軍賽將於台灣時間11月15日上午3點登場，GEN.G 如今距離隊史首座世界冠軍只差最後一場勝利，對 Chovy 而言，這次不只是突破多年來的四強瓶頸，更是證明自己有能力站上世界賽最高舞台的重要機會，能否終結過去的遺憾、正式捧起召喚師獎盃，成為本屆決賽最大看點之一。