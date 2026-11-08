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美國白宮新聞秘書一職懸缺多時，美國總統川普7日在「真相社群」發文，表示已邀請終極格鬥冠軍賽（UFC）執行長白大拿（Dana White）出任白宮新聞秘書，還點名6名UFC冠軍選手擔任他的助理。消息一出震驚美國政壇，也讓外界好奇：這位格鬥界大老闆到底是誰？和川普的交情有多深？綜合路透社、有線電視新聞網（CNN）報導，川普在貼文中形容白大拿是一名「暴力格鬥家，也是勇士」，並點名6名現任或前任UFC冠軍加入白大拿團隊，包括來自俄羅斯達吉斯坦共和國的馬哈切夫（Islam Makhachev）、努瑪戈梅朵夫（Khabib Nurmagomedov），美國選手蓋吉（Justin Gaethje）、科米爾（Daniel Cormier）、哈里森（Kayla Harrison），以及去年取得美國公民身分的巴西籍選手努涅斯（Amanda Nunes）。川普還強調「即使其中有些不是美國人也無妨」，並寫道：「我們需要這些人保護我們，對抗瘋狂的左派。」對於這項邀請，CNN引述知情人士報導，白大拿已婉拒。不過，根據社群平台X流傳的記者會影片，白大拿表示將飛往華盛頓，9日與川普見面進一步討論。一名白宮幕僚則透露，川普的邀請其實是在開玩笑。白宮新聞秘書一職自上月以來一直懸缺。前新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）擔任約一年半後，於今年8月底卸任，表示希望多花時間陪伴年幼的家人，本月已加入福斯新聞擔任特約評論員。接替她的札卡利亞（Katie Zacharia）上任不到一週就離職，至今仍無人接手。民主黨重新掌控國會後，已誓言調查川普政府，白宮對外溝通工作的重要性進一步提升，也讓新聞秘書人選更加關鍵。：白大拿本名Dana Frederick White Jr.，1969年7月28日出生於美國康乃狄克州曼徹斯特，主要由母親與外祖家撫養長大，小學三年級時舉家搬到拉斯維加斯。：年輕時做過鋪柏油工人、夜店保鏢、飯店行李員，也當過拳擊有氧教練。他在拉斯維加斯學習巴西柔術，後來成為知名格鬥選手奧提茲（Tito Ortiz）與李德爾（Chuck Liddell）的經紀人。：2001年1月，好友費提塔兄弟（Lorenzo and Frank Fertitta）以200萬美元（約新台幣6400萬元）買下當時經營困難的UFC，任命白大拿為總裁，並讓他持有股份。：在白大拿經營下，UFC從邊緣賽事變成全球最大的綜合格鬥品牌。2016年，UFC以40.25億美元（約新台幣1288億元）賣給WME-IMG集團，價值翻漲約2000倍，白大拿留任總裁。：2023年，UFC與美國職業摔角WWE合併，成立TKO集團，白大拿出任UFC執行長。：他另外創立「巴掌擂台賽」（Power Slap），2025年也與沙烏地阿拉伯娛樂總局主席阿謝赫（Turki Al-Sheikh）合作推出拳擊賽事品牌Zuffa Boxing。同年1月，他獲選進入臉書母公司Meta董事會。：據《富比士》2025年估算，白大拿身價超過6億美元（約新台幣192億元）。白大拿與川普的緣分可追溯到2001年。當時UFC剛被收購，各地場館都不願承辦，川普旗下的泰姬瑪哈賭場（Trump Taj Mahal）卻接下UFC 30、31兩場賽事，雙方從此建立深厚交情。2016年，白大拿登上共和黨全國代表大會，公開表態支持川普；2020年，他在科羅拉多州為川普連任造勢，同年也捐款100萬美元給挺川普的政治行動委員會。2024年共和黨全代會上，他再度上台介紹川普出場。近年川普多次親自觀賽，今年6月白宮更舉辦UFC格鬥之夜，作為美國獨立250周年慶祝活動的一部分。此外，現任白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung），2013年至2016年也曾在UFC擔任發言人，是白大拿的老部屬。這不是川普第一次找「圈外人」進白宮或內閣。回顧兩任任期，不少要職都由非傳統政治人物出任：：職業摔角WWE共同創辦人，2017年出任小型企業管理局局長，2025年再出任教育部長。：華爾街金融家，2017年出任白宮通訊主任，僅11天就被撤換，創下最短紀錄之一。：埃克森美孚石油前執行長，2017年出任國務卿。：福斯新聞前主持人，2025年出任國防部長。：知名電視名醫，2025年出任美國聯邦醫療保險和補助服務中心主任。分析人士指出，川普偏好任用忠誠度高、具媒體魅力的人物，白大拿正好符合這兩項特質。依白宮2025年向國會提交的年度員工報告，前新聞秘書李威特的年薪為19萬5200美元（約新台幣625萬元），是白宮最高薪級之一，共有33名高階幕僚領同樣薪水。不過，這份薪水對身價數億美元的白大拿來說，恐怕只是零頭。白宮新聞秘書沒有固定任期，屬於政治任命，由總統決定去留，做多久完全看總統的信任。任期長短差異極大：李威特做了約一年半，札卡利亞只做了5天。川普第一任期的首任新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）約半年就辭職。白大拿是否真的會接下這份工作，預計9日與川普會面後，才會有進一步消息。