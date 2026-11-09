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美國職棒大聯盟（MLB）休賽季自由球員市場開跑，剛結束紐約洋基合約的28歲明星內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），近日被美國權威棒球節目評估身價高達「1億美元（約合新台幣32.5億元）」，並將道奇列為頭號潛在下家。然而，由於奇澤姆過去曾在正式比賽中「含著棒棒糖守備」惹毛洋基教頭布恩（Aaron Boone），加上場上行事作風過於張揚，消息一出引爆大批道奇球迷強烈抵制，甚至在社群平台憤怒洗版：「拜託滾遠點，千萬不要來洛杉磯！」美國知名棒球媒體Jomboy Media旗下招牌節目《Talkin' Baseball》日前發布專題影片，主持人斯托里亞爾（Jake Storiale）深入剖析今年休賽季自由球員動向時，大膽斷言正值28歲壯年的奇澤姆將在市場上掀起搶人大戰，合約長度預估落在3至4年、總值高達1億美元規模。斯托里亞爾特別點名洛杉磯道奇、紐約大都會、聖地牙哥教士與休士頓太空人是四大潛在競爭者，他甚至為道奇勾勒出實戰調度藍圖：「奇澤姆具備出色的左打火力、頂級跑壘破壞力與範圍極廣的內野守備，道奇完全可以在面對右投手時將他排進先發二壘或工具人位置，極大化打線深度。」儘管目前該預測純屬媒體專欄推估、尚未有道奇高層正式報價的實質消息，但話題一出已在美日棒壇掀起滔天巨浪。檢視奇澤姆的實戰成績，2026年對他而言確實是充滿矛盾的合約年。他在2025年曾以31發全壘打、31次盜壘，一舉躋身極罕見的「30轟、30盜」頂級俱樂部；然而到了2026賽季，他的長打威力大幅縮水，整季出賽137場，打擊率僅.231、全壘打滑落至19轟、進帳55分打點，攻擊指數（OPS）更一路暴跌至差強人意的.711。儘管打擊陷入瓶頸，奇澤姆憑藉著無與倫比的身體素質，依然在防守與壘間展現不可忽視的價值。他今年跑出生涯新高的41次盜壘成功、名列美聯第三；而在防守進階指標上，他的出局製造值（Outs Above Average, OAA）更高達+15，高居全大聯盟所有守備員的前2%（第98百分位）。也正因這份頂級守備能力，《棒球美國》在最新的自由球員前50大排行榜中，仍將他排在全聯盟第二名，僅次於賽揚左投史庫柏，甚至開出「7年1.85億美元」的超高合約預期。然而，真正讓道奇球迷避之唯恐不及的，並非單純的數據起伏，而是他難以預測的個人爭議與比賽態度。今年6月洋基作客底特律老虎的比賽中，奇澤姆竟公然含著一根鮮綠色棒棒糖站上二壘防守，畫面經電視轉播瘋傳後引發軒然大波。洋基總教練布恩隨後在節目上罕見動怒，公開指責球員在正式比賽中含著棒棒糖守備極度不妥，缺乏對比賽的尊重。雖然奇澤姆事後澄清自己只是想「放鬆享受比賽」，但再加上他在季後賽高張力僵局時曾被鏡頭捕捉到在休息區「大打呵欠」的畫面，都讓其職業態度被打上巨大問號。隨著轉戰洛城的傳聞發酵，大量道奇球迷在社群平台上發起抵制：「道奇現在有大谷翔平、弗里曼這樣自律的榜樣，我們不需要這種只顧作秀的休息室麻煩！」、「他的天賦沒問題，但他那種嬉皮笑臉的態度絕對會毀了洛杉磯的贏球文化！」