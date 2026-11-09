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湖人首節打出24分巨大優勢

活塞瘋狂反撲嚇出湖人冷汗！里夫斯決勝節挺身而出

宇宙76人127：121力克公牛

NBA 11月9日完整比賽結果

客隊 主隊 終場比分 勝隊最高得分 敗隊最高得分 費城76人 芝加哥公牛 76人127：121公牛 馬克西（Tyrese Maxey）27分 吉迪（Josh Giddey）19分 洛杉磯湖人 底特律活塞 湖人121：116活塞 里夫斯（Austin Reaves）43分 赫爾特（Kevin Huerter）24分 猶他爵士 明尼蘇達灰狼 比賽中 布魯克林籃網 達拉斯獨行俠 比賽中 波士頓塞爾提克 密爾瓦基公鹿 比賽中 紐奧良鵜鶘 洛杉磯快艇 未開賽 邁阿密熱火 沙加緬度國王 未開賽

明日（11/10）完整賽程

時間 對戰組合（客隊 vs 主隊） 8:00 AM 洛杉磯湖人 (Lakers) vs 亞特蘭大老鷹 (Hawks) 8:00 AM 克里夫蘭騎士 (Cavaliers) vs 夏洛特黃蜂 (Hornets) 8:00 AM 華盛頓巫師 (Wizards) vs 底特律活塞 (Pistons) 8:30 AM 曼菲斯灰熊 (Grizzlies) vs 多倫多暴龍 (Raptors) 9:00 AM 印第安那溜馬 (Pacers) vs 達拉斯獨行俠 (Mavericks) 9:30 AM 丹佛金塊 (Nuggets) vs 休士頓火箭 (Rockets) 10:00 AM 聖安東尼奧馬刺 (Spurs) vs 鳳凰城太陽 (Suns) 11:00 AM 紐奧良鵜鶘 (Pelicans) vs 金州勇士 (Warriors)

洛杉磯湖人今（9）日在一哥唐西奇（Luka Doncic）休兵下，作客底特律活塞。湖人後場大將里夫斯（Austin Reaves）此役挺身而出，全場狂轟43分、5籃板、4助攻，創下本季個人首場得分破40分的代表作。搭配凱斯勒（Walker Kessler）繳出12分、16籃板的雙十數據，終場湖人就以121：116險勝活塞，驚險收下5連勝，戰績來到9勝2敗。此役湖人面臨唐西奇缺陣的考驗，由格里梅斯（Quentin Grimes）頂替先發。首節還剩2分45秒時，湖人已將比分拉開至29：9的 20 分差距，首節結束更以38：14取得高達24分的絕對領先。次節活塞替補陣容甦醒，詹金斯（Dan Jenkins）、赫爾特（Kevin Huerter）與霍蘭德聯手飆進4記三分球回敬12：3的攻勢。儘管活塞在半場結束前靠著詹金斯無解的外線火力將分差縮小，但里夫斯與威廉姆斯在上半場尾聲及時跳出來得分止血，半場打完湖人仍以61：48保有13分領先。里夫斯前兩節打完已高效進帳19分。易籃後活塞展開反撲，第三節中段靠著流暢的防守反擊與鄧羅（Duncan Robinson）的三分冷箭，打出一波6分攻勢將比分追至79：84。所幸塞克斯頓（Collin Sexton）及時用突破與罰球止血，三節打完湖人以88：81微幅領先。進入第四節，活塞攻勢再起，一度追到僅剩1分差。關鍵時刻，湖人展現強大韌性，凱斯勒與塞克斯頓輪流強攻禁區穩住陣腳，里夫斯更在比賽尾聲展現大將之風。第四節倒數階段，里夫斯飆進關鍵三分球，隨後又在罰球線上穩穩把握機會，個人得分正式突破40分大關。湖人最終成功擋住活塞的絕地反擊，以5分之差驚險帶走勝利。費城76人隊今日作客芝加哥公牛主場，面對背水一戰的主場公牛一路緊咬、甚至在末節多次將分差逼至2分差距，76人展現出頂級勁旅的強大心理素質與恐怖陣容深度。全隊4大主力聯手爆發狂轟96分，其中前鋒布朗（Jaylen Brown）高效砍下全隊最高29分、7籃板，老將詹姆斯（LeBron James）次節獨飆11分、全場進帳22分，禁區巨塔恩比德（Joel Embiid）則繳出18分、10籃板的「雙十」數據；關鍵時刻，後場大腦馬克西挺身而出飆進奠定勝局的冷血三分彈，率領球隊以127：121力克公牛。隨著這場客場硬仗險勝入袋，76人本季戰績正式推進至9勝2敗，不僅穩居東區龍頭寶座，更一舉締造了球團自2000-01賽季以來的最佳開局紀錄。這支攻守兼備、球星陣容豪華的「宇宙76人」正持續展現強勢的爭冠氣勢，同時也賞給公牛一波苦澀的7連敗。