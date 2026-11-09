洛杉磯湖人今（9）日在一哥唐西奇（Luka Doncic）休兵下，作客底特律活塞。湖人後場大將里夫斯（Austin Reaves）此役挺身而出，全場狂轟43分、5籃板、4助攻，創下本季個人首場得分破40分的代表作。搭配凱斯勒（Walker Kessler）繳出12分、16籃板的雙十數據，終場湖人就以121：116險勝活塞，驚險收下5連勝，戰績來到9勝2敗。
湖人首節打出24分巨大優勢
此役湖人面臨唐西奇缺陣的考驗，由格里梅斯（Quentin Grimes）頂替先發。首節還剩2分45秒時，湖人已將比分拉開至29：9的 20 分差距，首節結束更以38：14取得高達24分的絕對領先。
次節活塞替補陣容甦醒，詹金斯（Dan Jenkins）、赫爾特（Kevin Huerter）與霍蘭德聯手飆進4記三分球回敬12：3的攻勢。儘管活塞在半場結束前靠著詹金斯無解的外線火力將分差縮小，但里夫斯與威廉姆斯在上半場尾聲及時跳出來得分止血，半場打完湖人仍以61：48保有13分領先。里夫斯前兩節打完已高效進帳19分。
活塞瘋狂反撲嚇出湖人冷汗！里夫斯決勝節挺身而出
易籃後活塞展開反撲，第三節中段靠著流暢的防守反擊與鄧羅（Duncan Robinson）的三分冷箭，打出一波6分攻勢將比分追至79：84。所幸塞克斯頓（Collin Sexton）及時用突破與罰球止血，三節打完湖人以88：81微幅領先。
進入第四節，活塞攻勢再起，一度追到僅剩1分差。關鍵時刻，湖人展現強大韌性，凱斯勒與塞克斯頓輪流強攻禁區穩住陣腳，里夫斯更在比賽尾聲展現大將之風。第四節倒數階段，里夫斯飆進關鍵三分球，隨後又在罰球線上穩穩把握機會，個人得分正式突破40分大關。湖人最終成功擋住活塞的絕地反擊，以5分之差驚險帶走勝利。
宇宙76人127：121力克公牛
費城76人隊今日作客芝加哥公牛主場，面對背水一戰的主場公牛一路緊咬、甚至在末節多次將分差逼至2分差距，76人展現出頂級勁旅的強大心理素質與恐怖陣容深度。全隊4大主力聯手爆發狂轟96分，其中前鋒布朗（Jaylen Brown）高效砍下全隊最高29分、7籃板，老將詹姆斯（LeBron James）次節獨飆11分、全場進帳22分，禁區巨塔恩比德（Joel Embiid）則繳出18分、10籃板的「雙十」數據；關鍵時刻，後場大腦馬克西挺身而出飆進奠定勝局的冷血三分彈，率領球隊以127：121力克公牛。
隨著這場客場硬仗險勝入袋，76人本季戰績正式推進至9勝2敗，不僅穩居東區龍頭寶座，更一舉締造了球團自2000-01賽季以來的最佳開局紀錄。這支攻守兼備、球星陣容豪華的「宇宙76人」正持續展現強勢的爭冠氣勢，同時也賞給公牛一波苦澀的7連敗。
NBA 11月9日完整比賽結果
明日（11/10）完整賽程
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此役湖人面臨唐西奇缺陣的考驗，由格里梅斯（Quentin Grimes）頂替先發。首節還剩2分45秒時，湖人已將比分拉開至29：9的 20 分差距，首節結束更以38：14取得高達24分的絕對領先。
次節活塞替補陣容甦醒，詹金斯（Dan Jenkins）、赫爾特（Kevin Huerter）與霍蘭德聯手飆進4記三分球回敬12：3的攻勢。儘管活塞在半場結束前靠著詹金斯無解的外線火力將分差縮小，但里夫斯與威廉姆斯在上半場尾聲及時跳出來得分止血，半場打完湖人仍以61：48保有13分領先。里夫斯前兩節打完已高效進帳19分。
活塞瘋狂反撲嚇出湖人冷汗！里夫斯決勝節挺身而出
易籃後活塞展開反撲，第三節中段靠著流暢的防守反擊與鄧羅（Duncan Robinson）的三分冷箭，打出一波6分攻勢將比分追至79：84。所幸塞克斯頓（Collin Sexton）及時用突破與罰球止血，三節打完湖人以88：81微幅領先。
進入第四節，活塞攻勢再起，一度追到僅剩1分差。關鍵時刻，湖人展現強大韌性，凱斯勒與塞克斯頓輪流強攻禁區穩住陣腳，里夫斯更在比賽尾聲展現大將之風。第四節倒數階段，里夫斯飆進關鍵三分球，隨後又在罰球線上穩穩把握機會，個人得分正式突破40分大關。湖人最終成功擋住活塞的絕地反擊，以5分之差驚險帶走勝利。
費城76人隊今日作客芝加哥公牛主場，面對背水一戰的主場公牛一路緊咬、甚至在末節多次將分差逼至2分差距，76人展現出頂級勁旅的強大心理素質與恐怖陣容深度。全隊4大主力聯手爆發狂轟96分，其中前鋒布朗（Jaylen Brown）高效砍下全隊最高29分、7籃板，老將詹姆斯（LeBron James）次節獨飆11分、全場進帳22分，禁區巨塔恩比德（Joel Embiid）則繳出18分、10籃板的「雙十」數據；關鍵時刻，後場大腦馬克西挺身而出飆進奠定勝局的冷血三分彈，率領球隊以127：121力克公牛。
隨著這場客場硬仗險勝入袋，76人本季戰績正式推進至9勝2敗，不僅穩居東區龍頭寶座，更一舉締造了球團自2000-01賽季以來的最佳開局紀錄。這支攻守兼備、球星陣容豪華的「宇宙76人」正持續展現強勢的爭冠氣勢，同時也賞給公牛一波苦澀的7連敗。
|客隊
|主隊
|終場比分
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|費城76人
|芝加哥公牛
|76人127：121公牛
|馬克西（Tyrese Maxey）27分
|吉迪（Josh Giddey）19分
|洛杉磯湖人
|底特律活塞
|湖人121：116活塞
|里夫斯（Austin Reaves）43分
|赫爾特（Kevin Huerter）24分
|猶他爵士
|明尼蘇達灰狼
|比賽中
|布魯克林籃網
|達拉斯獨行俠
|比賽中
|波士頓塞爾提克
|密爾瓦基公鹿
|比賽中
|紐奧良鵜鶘
|洛杉磯快艇
|未開賽
|邁阿密熱火
|沙加緬度國王
|未開賽
|時間
|對戰組合（客隊 vs 主隊）
|8:00 AM
|洛杉磯湖人 (Lakers) vs 亞特蘭大老鷹 (Hawks)
|8:00 AM
|克里夫蘭騎士 (Cavaliers) vs 夏洛特黃蜂 (Hornets)
|8:00 AM
|華盛頓巫師 (Wizards) vs 底特律活塞 (Pistons)
|8:30 AM
|曼菲斯灰熊 (Grizzlies) vs 多倫多暴龍 (Raptors)
|9:00 AM
|印第安那溜馬 (Pacers) vs 達拉斯獨行俠 (Mavericks)
|9:30 AM
|丹佛金塊 (Nuggets) vs 休士頓火箭 (Rockets)
|10:00 AM
|聖安東尼奧馬刺 (Spurs) vs 鳳凰城太陽 (Suns)
|11:00 AM
|紐奧良鵜鶘 (Pelicans) vs 金州勇士 (Warriors)