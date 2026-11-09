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軍人家庭出身 蔣惠宇成為我國首位F-16女飛官

飛官訓練男女沒有太大差別 靠意志力與重訓克服挑戰

早年曾在志航基地受訓 如今完成越洋任務

台灣向美國採購的66架全新F-16V（Block 70）戰機，第二批3架昨（8）日上午順利飛抵台東志航基地，機身編號分別為6729、6731及6732。而其中一名駕駛正是我國首位F-16女性飛官蔣惠宇少校，她這次不僅完成新型戰機跨洋返台任務，也創下國軍女性飛官駕駛F-16飛越太平洋的紀錄。而她2018年受訪時的一句「要飛就飛最好的」，也再次受到關注。蔣惠宇2014年畢業於空軍官校103年班，父親及哥哥都是軍人，從小受到家人薰陶，加上自己喜歡挑戰，因此決定投入軍旅生涯，並於畢業後陸續接受T-34、AT-3教練機訓練，並在台東志航基地完成F-5E戰機訓練，2016年底前往嘉義接受F-16換裝訓練。2018年7月，她與駕駛IDF經國號戰機的范宜鈴、幻象2000戰機的蔣青樺一同公開亮相，成為國軍三型主力戰機首批女性飛官，打破過去戰機飛行員以男性為主的印象。當年接受《青年日報》訪問時，蔣惠宇就曾直言，「要飛就飛最好的，因此選擇戰機」。對於終於實現駕駛F-16的夢想，她也坦言，平時喜歡挑戰自我，能完成夢想格外開心。談到成為戰鬥機飛行員的挑戰，蔣惠宇曾表示，男女飛官在受訓過程中其實沒有太大差別，同樣都會犯錯，關鍵在於個人的意志力。由於駕駛F-16必須承受高G力，她平時也透過重量訓練加強體能，以達到飛行所需的抗G力標準。蔣惠宇當時也分享，駕駛F-16讓她更加理解「只要努力、堅持就能完成夢想」的意義，並期許自己持續精進專業技術，朝著保護家園、捍衛領空的目標邁進。值得一提的是，蔣惠宇早年就在志航基地接受飛行訓練。2018年7月18日，空軍司令部舉辦「志航戰友身份回娘家」活動時，蔣惠宇就與其他女性飛官從原駐地駕駛戰機飛抵志航基地，進行轉場、加油整補及再出擊等訓練課目。如今蔣惠宇已晉升少校，服役於空軍第七聯隊第46作戰隊，這次更參與赴美接收新購F-16戰機任務，再度駕機飛抵志航基地，為飛行生涯增添新紀錄。