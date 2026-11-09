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▲美股（圖／截自plus500）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日發信坦承對妻子不忠，交往對象疑為中國間諜，輝達董事會也宣布展開獨立調查。消息一出，市場關注這起醜聞是否會拖累輝達股價，甚至衝擊整個美股與台股。分析師認為，事件會在短期放大市場既有的弱勢，但真正的風險不在婚外情本身，而在後續調查結果與美國的晶片出口管制。由於消息在美國週日傳出，美股將於台灣時間今晚開盤。據《聯合新聞網》報導，區塊鏈交易平台Hyperliquid上的輝達永續期貨，週一一度下跌約2.9%，最低來到180.15美元；那斯達克100指數期貨一度下跌1%，隨後回升至小漲0.1%。亞洲股市反應則相對平淡。日經指數週一開盤大漲逾2%，韓國綜合股價指數開低後翻紅，日韓半導體類股並未出現明顯的額外賣壓。分析人士指出，市場近期的弱勢早在黃仁勳認錯前就已出現。費城半導體指數上週累計重挫12%，是2025年4月關稅風暴以來最差的單週表現，主因是期中選舉後市場擔心AI監管趨嚴、資料中心建設放緩。台股方面，據《經濟日報》報導，台股上週已跌入技術性熊市，外資持續賣超、新台幣走弱。AT Global Markets分析師Nick Twidale認為，投資人難以判斷黃仁勳事件的走向，亞洲股市買氣可能因此受限。目前看來，這起醜聞還不足以「一己之力」撼動整個美股。輝達董事會表示，沒有理由相信國家安全或公司機密遭到洩漏，黃仁勳也將繼續擔任執行長，暫時消除了「領導人突然換人」的最大疑慮。此外，目前也沒有與事件直接相關的新出口限制或訂單變動。不過，輝達是美股權值最大的公司之一，約占標普500指數7%至8%的權重，若股價重挫，仍會拖累大盤表現。黃仁勳是輝達創辦人，也是公司的靈魂人物。輝達行為準則將「私人關係」列為可能產生利益衝突的情況，違規者最重可能遭解職。若調查結果不利，迫使他下台，對市場的衝擊將遠大於目前。Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli指出，若黃仁勳的職務受到影響，將打擊輝達，但更大的風險是美國可能加強對外國買家的晶片出口管制。黃仁勳過去力主放寬對中出口，這次風波恐讓他的遊說力道大打折扣。黃仁勳10月底還在受訪時表示，與黃樂的往來「完全正常」，如今卻承認婚外情，前後說法不一，可能讓投資人質疑公司資訊揭露的可信度。台股受波及的程度，可能比美股更大。據報導，輝達前十大供應商中，有5家來自台灣。其中，輝達占京元電子營收約36%、緯創約21%、台積電約19%。此外，南韓SK海力士、日本Ibiden與愛德萬測試，對輝達的營收依賴度也都超過2成。台積電約占台股加權指數四成權重，一旦台積電股價波動，大盤也會跟著受影響。不過，Floodlines Research分析師Anna Wu認為，這次事件對供應鏈而言屬於間接的消息面風險，影響有限。她指出，10月30日英特爾發布財測引發市場反應時，台積電與SK海力士的跌幅都比輝達還大，顯示亞洲供應鏈近期的壓力，主要來自期中選舉後的賣壓與整體AI需求疑慮。：美國公布通膨數據。交易員估計聯準會年底前升息機率接近8成，若通膨數據偏高，美股壓力將進一步加大。：輝達公布第三季財報，市場普遍認為，財報表現比醜聞更能決定股價走向。：黃仁勳出席美國國會閉門簡報，若有新的爆料，可能再引發一波賣壓。回顧過去美國企業的CEO醜聞，股價受衝擊的程度，往往取決於當事人是否下台。2010年，惠普（HP）執行長赫德（Mark Hurd）因與承包商關係不當下台，隔天惠普股價重挫約1成；2018年，英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）因與員工交往下台，股價跌約2%；2019年，麥當勞執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）因與員工交往遭解職，股價跌約3%。分析人士認為，黃仁勳目前獲董事會力挺、繼續留任，短期衝擊相對可控；但若調查結果不利，輝達股價的下行風險將大幅增加。投資人仍應審慎評估自身風險承受度。