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晚上9:00：全隊抵達機場，登機後發現飛機出現機械故障。

凌晨1:00：歷經數小時等待，修繕飛機所需的零件終於送達，全隊仍持續坐在機上乾等。

凌晨2:20：零件安裝完畢，但隨後發現狀況並未解決。

凌晨3:25：由於發現飛機艙門嚴重卡住、無法完全關閉，全隊無奈被迫走下飛機。

凌晨5:00：整整折騰一晚後，全隊搭乘巴士返回市區飯店休息。

丹佛金塊隊在日前遠赴墨西哥城擊敗印第安納溜馬隊後，回程因飛機故障導致全隊在機艙內枯坐數小時、直到次日清晨還坐車返回飯店休息，又在下午重新返回機場搭機。此外，三屆MVP球星約基奇（Nikola Jokic）因右肘扭傷被列入傷兵名單，連同先發五虎與新援德羅贊（DeMar DeRozan）在內，陣中高達6名主力球員在對陣休士頓火箭隊前夕皆成「出戰成疑」。根據《DNVR Nuggets》記者Katy Winge披露，金塊全隊在當地時間週六晚間7點30分擊敗溜馬後便離開球館，卻在晚間9點抵達機場登機後陷入漫長的等待。根據球隊行程記錄與時間軸顯示，這趟返程堪稱災難。這場突發狀況直到隔日（週日）下午才陸續恢復。球隊在下午2:15再次搭車前往機場登機，並於下午4:36順利關閉艙門啟程。然而，舟車勞頓與睡眠不足的嚴重影響，也直接反應在隨後出爐的傷兵報告上。在歷經墨西哥城的舟車勞頓後，金塊官方隨即更新傷兵名單，本季維持全勤的當家球星約基奇因右肘扭傷（Right elbow sprain）首次被列入傷兵名單，能否出戰週一對陣火箭的比賽打上大問號。雪上加霜的是，不僅約基奇出戰成疑，包含穆雷（Jamal Murray）左脛骨挫傷、布勞恩（Christian Braun）左小腿挫傷、強森（Cameron Johnson）、高登（Aaron Gordon）以及新加盟的球星德羅贊在內，上一戰對陣溜馬的先發五虎加上德羅贊，共計6大核心主力全部被列為出戰成疑。約基奇本季前8場比賽全勤出賽，場均繳出22.9分、10.1籃板與9.1助攻的恐怖數據，即便近期投籃命中率偶有起伏，但他作為球隊戰術大腦的地位無可取代。若約基奇與穆雷雙雙缺席對陣火箭的比賽，金塊在缺少主要戰術發起點的情況下，進攻端將面臨極大挑戰。對教練團而言，唯一的安慰是替補陣容在墨西哥城之戰展現了奇兵價值。馬文・巴格利三世（Marvin Bagley III）在11分鐘內高效攻下10分，而瓊斯（Spencer Jones）在生涯首秀中替補上陣21分鐘砍下13分、6籃板。