我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市上周遭遇重挫，國安基金宣布啟動安定市場任務，加上美股科技股反彈，台股今（9）日開盤展開跌深反彈，加權指數以40,347.28點開出，上漲645.64點，漲幅約1.63%，重新站回4萬點大關。權值股台積電（2330）開盤後上漲75元至2,210元，盤中報價一度回落至2,200元。回顧台股上周走勢，11月6日加權指數盤中最低下探37,837.05點，終場收在39,701.64點，下跌1,873.08點，跌幅4.51%，成交金額達1兆2,461.04億元。國安基金當日下午召開第131次臨時委員會議，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這也是國安基金史上第10次進場護盤。財政部指出，台股11月2日至6日累計下跌5,510點，外資10月累計賣超達9,943.16億元，創單月歷史新高，11月截至6日又累計賣超5,244億元，市場信心明顯不足。國安基金認為，國際政經情勢不確定性仍高，加上台股與美國半導體類股連動密切，因此決議啟動安定市場任務。另一方面，輝達本周即將公布財報，卻在財報前夕爆出執行長黃仁勳的私人生活及國安爭議。黃仁勳11月8日在致員工公開信中，坦承自己對妻子不忠，表示相關行為傷害妻子及孩子，對此深感抱歉，並承諾承擔責任、努力重新取得家人及公司同仁的信任。輝達董事會同日發布聲明，宣布成立由獨立董事組成的委員會，並聘請外部法律顧問，針對黃仁勳疑似成為外國情報行動目標一事展開獨立調查。這起事件源於美國媒體先前報導，黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang）關係密切，美國情報單位據報懷疑黃女涉及中國情報活動。相關報導也引發外界對輝達企業機密及美國國家安全的疑慮。不過，黃仁勳的公開信並未指名婚外情對象，也沒有證實對方涉及情報活動。輝達董事會則表示，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已經遭到洩漏，黃仁勳也支持調查並承諾全力配合，將繼續擔任執行長。至於台股反彈能否延續，接下來仍須觀察美國科技產業的投資展望。本周首先登場的是AI雲端運算業者CoreWeave，預計於美東時間11月10日下午5時公布2026年第3季財報，換算台灣時間為11月11日清晨6時。市場關注CoreWeave在AI資料中心投資、資本支出及未來營運展望上的最新說法。由於近期市場對AI資料中心建設速度及投資回收期出現疑慮，相關財報與法說會內容，可能成為觀察AI基礎建設需求的重要指標。另一家AI雲端運算業者Nebius則預計於11月12日美股開盤前公布第3季財報，並於美東時間上午8時舉行法說會，換算台灣時間為當日晚間9時。投資人將關注公司先前提出的客戶預付款、電力供應容量及資料中心擴建計畫，確認業務成長與基礎建設進度是否符合原先展望。此外，輝達（NVIDIA）已公告將於美東時間11月17日下午2時舉行第3季財報法說會，財報預計於會議前公布，換算台灣時間為11月18日清晨。由於輝達是AI晶片與資料中心運算的重要供應商，市場也將透過財報及管理層說明，觀察AI運算需求、資料中心投資及未來營運展望。其他值得關注的科技企業還包括應用材料（Applied Materials）及思科（Cisco Systems）。兩家公司均預計於美東時間11月12日盤後公布財報，台灣時間為11月13日清晨。其中，應用材料的財報可觀察半導體設備需求，思科則可提供企業網路及AI基礎設施相關業務的最新訊號。