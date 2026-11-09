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▲黃仁勳。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei直播）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日坦承婚外情，交往對象疑為中國間諜，輝達董事會隨即宣布展開獨立調查。外界最關心的是：這位一手打造AI晶片帝國的創辦人，會不會因此丟掉執行長寶座，甚至被踢出董事會？分析認為，黃仁勳短期內被拉下台的機率不高，真正的關鍵在於董事會的調查結果。黃仁勳接下來將面對一連串考驗。輝達董事會已由獨立董事組成委員會，在外部法律顧問協助下展開調查，釐清公司機密或美國國家安全是否受到危害。11月17日，輝達將公布第三季財報，外界關注黃仁勳是否會親自主持法說會，以及如何回應相關提問。隔天18日，他還要出席美國眾議院外交、情報及中國特別委員會的閉門簡報，說明與黃樂（Alice Huang）的往來，以及輝達的反間諜機制。此外，參議院民主黨也揚言調查，美國司法部則已接手對新加坡公司Megaspeed的調查。值得注意的是，婚外情本身並不違法，美國國安單位真正在意的，是黃仁勳是否遭情報人員接近，以及是否有資訊外洩。輝達董事會目前表示，沒有理由相信國家安全或公司機密遭到危害，外界也尚未看到任何黃仁勳洩密的公開證據。黃仁勳若要被拉下台，可能面臨兩種情況，門檻也不一樣：執行長由董事會任命，董事會有權直接撤換。輝達註冊在美國德拉瓦州，依當地公司法，董事原則上須由股東投票罷免，董事會無法直接開除董事。實務上較常見的做法，是董事會施壓請當事人自行辭職，或在下一次股東會不再提名他連任。與Meta執行長祖克柏不同，輝達並沒有特殊投票權的股權設計。據彭博社報導，黃仁勳是輝達第五大股東，但持股不足以單獨掌控公司。換句話說，如果董事會與大股東都要他離開，他將難以抵擋。輝達董事會目前公開力挺，發言人也表示，黃仁勳將「不中斷地」繼續擔任執行長。由於輝達至今沒有明確接班人，撤換他對公司的風險反而更大。這是外界最關注的部分。黃樂是輝達客戶Megaspeed的主管，據報導她曾促成Megaspeed向輝達採購約20億美元的GPU。輝達行為準則將「私人關係」列為可能產生利益衝突的情況，違規者最重可能遭解職。若調查發現黃仁勳未依規定揭露這段關係，或這段關係影響了交易，董事會將面臨極大壓力。回顧過去，英特爾前執行長科再奇（Brian Krzanich）、麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）都曾因與員工交往而下台，關鍵都不在婚外情本身，而在於違反公司規定。這是最嚴重的情況，黃仁勳不僅可能下台，還可能面臨法律責任。不過，目前沒有任何證據指向這個方向。這起風波也再度凸顯輝達長期存在的問題：接班人不明。彭博社今年1月就曾報導，黃仁勳「沒有明顯的接班人」，是輝達最大的風險之一。報導點名的內部人選包括：負責CUDA軟體平台的關鍵人物巴克（Ian Buck）、應用深度學習研究副總裁卡坦札羅（Bryan Catanzaro），以及財務長克雷斯（Colette Kress）。不過，分析師認為前兩人似乎還沒準備好做出重大戰略決策，而科技巨頭也很少由財務長接任執行長。黃仁勳過去曾半開玩笑地說，長期擔任執行長的秘訣，第一是「不要被開除」，第二是「不要感到厭倦」。如今，這句話聽來格外諷刺。如果黃仁勳最終離開輝達，外界推測可能有以下幾種方向：：身為大股東，他仍可能以顧問或創辦人身分保持影響力。Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）2017年被迫辭去執行長後，仍在董事會待到2019年。：黃仁勳與妻子洛莉（Lori Huang）設有家族基金會，長年捐款給母校奧勒岡州立大學與史丹佛大學。他在道歉信中也特別提到「欠家人一個道歉」，修補家庭關係可能成為優先事項。：科技業不乏創辦人被趕走後又回歸的例子，例如蘋果創辦人賈伯斯、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。綜合來看，分析人士認為，黃仁勳最可能的路徑是配合調查，在財報與國會簡報中穩住局面，並繼續留任執行長。外界可以留意兩個關鍵訊號：輝達董事會是否開始公開談論接班計畫，以及大型機構股東是否發聲要求他下台。一旦出現這兩個訊號，黃仁勳的處境恐怕將急轉直下。