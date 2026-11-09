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黃仁勳證實婚外情 面臨美國國會、公司內部調查

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳拋出震撼彈，不僅捲入婚外情，對家人不忠，更因出軌對象涉及中國女間諜，要面臨公司董事會調查，也必須要向美國國會報告。然而，與輝達及AI商機緊密相關的輝達供應鏈今（9）日盤中表現，並未受到太大影響，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光（3711）都維持3%至5%的漲幅。而近年與輝達緊密相關的輝達供應鏈，都因為AI商機蓬勃發展，許多各公司董總與黃仁勳年年舉辦「兆元宴」。輝達供應鏈包括台積電、聯發科、日月光、鴻海，台達電（2308）、群聯（8299）、緯穎（6669）、廣達（2382）、和碩（4938）等，但今日並未有太多挫折。截至9時30分盤中，台積電上漲3.2%，開盤漲至2205元；鴻海漲至236元、漲5.1%；聯發科漲5.0%，漲至3560元。廣達漲至296元、漲5.5%；和碩漲2.8%；緯穎漲7.4%。黃仁勳近月遭傳與中國女間諜、新加坡資料中心公司Megaspeed的前高階主管黃樂（Alice Huang）傳出婚外情。黃仁勳在8日在發給員工的信件中坦承，「我欠我的家人以及你們所有人一個道歉。我對我的妻子不忠，我的所作所為傷害了她及我們的孩子，對於我所做的事，我沒有任何藉口。我深感抱歉」，證實相關謠言。黃仁勳16歲進入奧勒岡州立大學，17歲認識大他2歲的Lori Mills，他曾表示，自己以「看作業」換來每週日的固定約會，兩人5年後就結婚。而Lori近年來都會與黃仁勳一起來台灣逛夜市、吃飯，兩人鶼鰈情深，但如今卻受到婚外情影響。然而，該案不僅僅是單純婚外情，因為涉及的黃樂被美國政府證實是直接向北京政府匯報的女間諜，擴大到美國AI技術外流、美國國安疑慮，以及美中科技博弈，因此面臨到輝達內部調查，美國眾院三個委員會主席也要求黃仁勳說明與Alice Huang的往來及輝達安全措施。