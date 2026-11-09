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▲黃仁勳（中）近日現身台北國際電腦展，有女粉絲拿出價值6位數的香奈兒包，成功向黃仁勳要到簽名，讓網友看了羨慕直呼：「這顆含金量飆升」、「比Hermes還要貴了。」（圖／輝達IG@nvidia）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日坦承婚外情，交往對象還疑似是中國間諜，消息震撼全台。不少台灣網友在社群平台直呼「黃爸爸濾鏡碎了」。這位曾被台灣人捧為「AI教父」「台灣之光」的科技巨頭，究竟是如何在台灣被「封神」的？他之所以紅遍全台，真的只因為是台灣出生的AI人才嗎？黃仁勳的爆紅，首先要歸功於時代的浪潮。2022年底ChatGPT問世後，全球掀起生成式AI熱潮，訓練AI模型幾乎都離不開輝達的GPU晶片。輝達市值短短幾年內暴增，一度登上全球市值最高的企業。黃仁勳也從科技圈的知名人物，搖身一變成為「AI時代的代言人」。他招牌的黑色皮衣、在台上手持晶片演講的畫面，成為AI浪潮最鮮明的象徵。黃仁勳1963年出生於台南，童年曾住過泰國，9歲時被送往美國，從移民少年一路奮鬥到創辦輝達。這段白手起家的故事，很容易引起台灣人的共鳴。對長期在國際舞台上受到打壓的台灣來說，一位台灣出生的人站上全球科技巔峰，讓許多民眾有種「台灣被世界看見」的驕傲感。黃仁勳也多次公開肯定台灣供應鏈的重要性，今年5月他就表示：「在AI浪潮下，台灣不成長是不可能的。」這類言論在台灣被大量轉傳，進一步強化「他是自己人」的情感連結。真正讓黃仁勳在台灣爆紅的，是他的親民形象。2024年台北國際電腦展（Computex）期間，黃仁勳掀起一波「黃仁勳旋風」。他到各家廠商攤位參觀時，被大批民眾包圍要求簽名、合照，他還提醒大家「很危險」，不要推擠。他也曾在便利商店買下整袋養樂多，分送給員工與民眾，還帶著台積電創辦人張忠謀逛夜市，畫面引發熱議。今年5月，黃仁勳再度訪台，24日晚間在張忠謀家中用餐後，臨時決定前往台北饒河夜市。他沿路邊走邊吃，還抱了一隻貓，向攤販詢問烤玉米好不好吃，咬了一口後，大方付給老闆1000元。現場網友紛紛歡呼「黃爸爸來了」。一位身價數千億美元的科技巨頭，卻願意在路邊攤吃小吃、和民眾自拍聊天，這樣的反差，讓他在台灣累積了極高的好感度。黃仁勳的影響力，也直接反映在台股上。輝達的AI伺服器與晶片，高度依賴台積電、鴻海、廣達、緯創等台灣供應鏈，「輝達概念股」成為台股最熱門的題材之一。今年5月28日晚間，黃仁勳在台北磚窯餐廳宴請台灣供應鏈大老，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉、緯創董事長林憲銘、華碩董事長施崇棠等人，因與會企業市值合計驚人，被稱為「兆元宴」。隔天，鴻海、緯創、仁寶、英業達、華碩、技嘉、緯穎、宏碁等概念股全數亮燈漲停，「兆元宴」也被戲稱為「漲停宴」。此外，輝達2025年宣布將台灣總部設在北投士林科技園區，更讓黃仁勳與台灣的連結再加深一層。對不少台灣投資人來說，黃仁勳不只是名人，更是直接影響荷包的「財神爺」。黃仁勳每次訪台，台灣媒體幾乎都是全程直播式報導，他吃了什麼、去了哪裡、穿了什麼、說了什麼，都能成為新聞焦點。「黃爸爸」「Jensen哥」等暱稱也在社群平台上廣為流傳。這種密集曝光，讓他的形象在短時間內被放大成近乎完美的偶像。正因為形象被捧得太高，這次的醜聞才會讓台灣人格外震撼。親民顧家的「黃爸爸」，對上坦承對妻子不忠；愛台挺台的「台灣之光」，對上疑似與中國間諜交往。報導更指出，兩人曾在台北的酒吧與餐廳同框，讓不少台灣民眾更有被背叛的感覺。社會觀察人士認為，大眾喜愛的，往往是一個由媒體與社群共同打造出來的形象。當真實的人與形象出現落差時，失望感也就特別強烈。黃仁勳的「造神」與「跌落神壇」，或許也提醒社會，對公眾人物的崇拜，應該保持一點理性與距離。