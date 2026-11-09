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T1 止步四強 四連霸夢碎

▲《英雄聯盟》2026世界大賽，T1 戰隊最終1:3不敵 BLG，近5年首次未進決賽。（圖／LOL Esports Flickr）

BLG 重返世界賽決賽 11/15大戰 GEN.G

▲BLG 不僅進入冠軍賽，也成為首支在世界賽淘汰賽 BO5 擊敗 T1 的 LPL 隊伍。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》2026世界大賽四強賽，今（9）日 T1 對決 BLG，雙方爭奪最後一張冠軍戰門票，T1 未能完全掌握比賽節奏，BLG 則展現強勢進攻能力，先後拿下第1、3、4局，尤其第3局在經濟大幅落後的情況下完成逆轉，T1 僅在第2局扳回一城，最終以1:3遭到淘汰，確定無緣本屆世界賽冠軍戰。T1 本屆世界賽原本有機會挑戰史無前例的世界賽四連霸，從2023年起，已經連續3年奪下世界冠軍，包含2023年擊敗 WBG、2024年擊敗 BLG，以及2025年擊敗 KT，今年若能再度奪冠，將成為英雄聯盟世界賽史上第一支完成四連霸的隊伍，不過如今遭到 BLG 淘汰，這項歷史紀錄也確定無法誕生。對 T1 中路 Faker 而言，目前已經累積6座世界冠軍的他，也中斷2022年開始，連續4年站上世界賽決賽舞台的紀錄，Faker 也無緣挑戰生涯第7座世界冠軍。BLG 方面，這次擊敗T1後，將是隊史第2度闖進世界賽冠軍戰，BLG 過去曾在2023年打進四強，2024年更一路挺進決賽，當時與 T1 上演5局大戰，最終以2:3惜敗，與世界冠軍擦身而過，如今 BLG 再次擊敗 T1，成功報回2024年決賽的一箭之仇，也將再次挑戰隊史首座世界冠軍。此外，T1 過去在世界賽淘汰賽的 BO5 對上 LPL 戰隊，曾經保持10勝0敗的不敗紀錄，這次1:3遭 BLG 淘汰，也代表這項長年不敗紀錄正式遭到終結，BLG 成為首支在世界賽淘汰賽 BO5 擊敗 T1 的 LPL 隊伍。值得注意的是，身為 LPL 強權，BLG 去年僅以16強作收，今年瑞士輪也是首戰意外落敗，受到不少粉絲質疑，但後續仍扛住壓力證明自己。本屆世界賽冠軍戰，確定由 BLG 對決 LCK 第一種子 GEN.G ，兩支強權隊伍都要爭奪隊史首冠，比賽時間在台灣時間周日（11月15日）的凌晨3點。