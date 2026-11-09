我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳的外遇對象被指是中國女間諜黃樂（左）。（圖／翻攝自LinkedIn）

▲黃仁勳過去經常帶著妻子洛麗（Lori）出席重要活動。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承出軌一事引發軒然大波，不少人好奇，事業如此成功的人，為何仍會發生婚外情？對此，精神科醫師楊聰財回應《NOWNEWS今日新聞》，列出高成就者可能面臨的「5大出軌心理機制」，。不過他也強調，相關分析並非對當事人進行診斷，也不能將婚外情直接與人格障礙畫上等號。楊聰財指出，有些高成就者具有強烈的成就動機，喜歡設定高難度目標、不喜歡輸給別人，也習慣挑戰不可能的任務，這些特質有助於事業成功；但若將追求挑戰的心態帶進親密關係，可能對熟悉、穩定的關係感到平淡，轉而受到新鮮、未知的事物吸引。他強調，這不代表成就動機強的人就比較容易出軌，而是當追求新奇缺乏適當界線時，可能成為風險因素，「職場上的冒險精神是優勢，感情中的界線失守卻可能是代價。」此外，長期身處高位的人，也可能產生「例外心理」。楊聰財分析，部分高權力者可能認為自己承受龐大壓力、付出更多努力，因此應享有別人沒有的待遇，進而低估行為後果。若長期處於眾星拱月的環境，又缺少願意說真話的人，也可能逐漸失去自我檢視能力。不過他強調，有權力、自信並不等於患有自戀型人格障礙，不能輕易替當事人貼上標籤。楊聰財也提到，事業成功不代表不需要別人肯定。有些人外表看似自信，內心仍渴望被欣賞、理解與需要，尤其企業領袖長期扮演決策者與權威角色，若有人不是因為他的職位、財富或權力，而是單純欣賞他這個人，可能帶來強烈的心理滿足；若婚姻關係又缺乏情感交流，外界的欣賞就可能變得格外有吸引力。至於追求新鮮感，也是其中一項可能因素。楊聰財表示，戀愛初期的曖昧、期待與未知，可能帶來強烈的情緒興奮，大腦的獎賞系統也會參與其中，有些人甚至可能把新戀情帶來的興奮，誤認為是真正的愛情。不過他強調，不能將出軌簡化為「多巴胺失控」，真正關鍵仍在於，面對誘惑時，能否做出符合長期價值與婚姻承諾的選擇。最後則是「分隔心理」。楊聰財指出，有些人擅長將不同生活領域切割，工作時全心投入事業，回到家中仍扮演好父親或丈夫，面對誘惑時卻暫時不去思考家庭責任，甚至告訴自己「這是另外一回事，不會影響我的家庭」。但他認為，這種心理若被用來逃避道德衝突，就可能造成問題，「對伴侶而言，忠誠不是可以切割的生活項目」，一旦婚姻中的信任受損，仍必須面對真實的傷害與後果。