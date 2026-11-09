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▲祖克柏（圖／路透社／達志影像）

▲ OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，交往對象疑為中國間諜，形象重挫，也讓外界好奇：在緋聞不斷的科技圈，還有哪些大老經營著長久穩定的婚姻？以下盤點幾位婚姻長年穩定、從未傳出公開緋聞的科技巨頭。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與妻子陳慧嫻（Priscilla Chan），堪稱科技圈最知名的模範夫妻。兩人2003年在哈佛大學的派對上，排隊等廁所時認識，當時祖克柏還沒創辦臉書。2012年5月，就在臉書上市隔天，兩人在自家後院舉辦低調婚禮，賓客事前還以為只是參加陳慧嫻的醫學院畢業派對。兩人育有3個女兒，並在2015年成立「陳-祖克柏倡議」（Chan Zuckerberg Initiative），承諾捐出大部分臉書持股投入慈善事業。2023年，祖克柏在社群上慶祝兩人第一次約會20週年，直呼這是一段「瘋狂的旅程」。他甚至還為妻子打造雕像，被網友封為「寵妻狂魔」。戴爾電腦（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊（Susan Dell），1989年結婚至今已37年，育有4名子女。兩人1999年成立「麥可與蘇珊戴爾基金會」，長年投入兒童教育、健康與家庭經濟扶助。2025年，夫妻倆更宣布捐出62.5億美元，為美國兒童的「川普帳戶」注資，引發全美關注。Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）與妻子安賈莉（Anjali），是在印度理工學院卡拉格普爾分校（IIT Kharagpur）就讀時認識的大學同學。皮查伊後來赴美就讀史丹佛大學，兩人曾經歷一段辛苦的遠距離戀愛。據印度媒體報導，皮查伊曾透露，當時因為國際電話費太貴，兩人一度長達6個月沒能說上話。這段感情最終修成正果，兩人結婚多年，育有一兒一女。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與妻子阿努帕瑪（Anupama），1992年結婚，至今已34年，兩人家族是世交，從小就認識。納德拉曾在自傳《刷新未來》（Hit Refresh）中坦言，夫妻倆一起照顧患有腦性麻痺的長子，這段經歷深深影響了他的人生觀與領導風格，讓他更重視同理心，也推動微軟投入無障礙科技。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）2024年1月與澳洲籍軟體工程師穆赫林（Oliver Mulherin）在夏威夷完婚。2025年2月，兩人迎來第一個孩子，奧特曼在社群上分享喜悅，直呼「從未感受過這樣的愛」。當然，科技圈也不乏感情風波：：2021年與妻子梅琳達離婚，媒體隨後報導微軟董事會曾調查他過去與員工的關係。：2019年外遇遭八卦小報踢爆，隨即與結縭25年的妻子麥肯琪離婚。：結過3次婚，據媒體統計與多位女性育有至少14名子女，私生活長期備受關注。分析人士指出，科技巨頭的私生活不只是個人隱私，也與企業形象、公司治理息息相關。黃仁勳這次風波之所以衝擊巨大，除了婚外情本身，更因為對象疑似涉及國安與公司客戶，可能引發利益衝突的疑慮。不過，外界看到的終究只是公眾人物的公開形象，「零緋聞」不代表一切完美。黃仁勳的例子也提醒大眾，對公眾人物的崇拜，仍應保持一點理性。