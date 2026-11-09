《哥吉拉-0.0》近日登上大銀幕，這次哥吉拉不只要再次面對人類，更迎來經典宿敵「王者基多拉」，兩大怪獸展開激烈的生死對決。不過，令人意外的是，這場充滿撕咬、攻擊與血腥畫面的怪獸大戰，靈感竟然來自導演山崎貴家中養的兩隻貓咪！山崎貴近日接受外媒專訪時透露，自己經常觀察愛貓打架，甚至覺得電影裡的哥吉拉就像「被霸凌的貓」，讓原本殘酷的怪獸戰爭，突然多了幾分可愛的反差感。
《哥吉拉-0.0》怪獸大戰竟參考貓咪！導演養兩隻貓成靈感
根據外媒《IGN》報導，山崎貴近日分享《哥吉拉-0.0》的幕後製作故事，透露自己家裡養了兩隻貓，牠們平常相處融洽，也很喜歡一起玩耍，但偶爾玩得太過激烈，連他都分不清楚，兩隻貓到底是在玩遊戲，還是真的打起來了，日常觀察意外成為山崎貴設計哥吉拉與基多拉戰鬥場面的靈感。
山崎貴表示，自己只要看到兩個生物互相打鬥，腦中就會浮現家中兩隻貓咪打架的畫面，甚至已經養成一種奇怪的習慣。不過，山崎貴也透露，自己在撰寫劇本時，就特別寫下「這是一場死鬥」，代表兩隻怪獸都擁有殺死對方的能力，而且必定有一方會死亡。
有趣的是，山崎貴坦言，雖然這些畫面相當震撼，但自己看著哥吉拉遭受攻擊時，反而會感到難過，甚至覺得牠就像一隻被欺負的貓咪。或許正是長期觀察愛貓的關係，讓他在觀看巨大怪獸互相攻擊時，也忍不住帶入飼主的視角。
《哥吉拉-0.0》基多拉為何回歸？導演出生年與怪獸相同
《哥吉拉-0.0》另一大亮點，就是經典怪獸「王者基多拉」再度登場，山崎貴透露，自己從電影企劃初期，就認定基多拉是最適合擔任續作對手的怪獸，並拿《蝙蝠俠》系列舉例，認為續集最自然的選擇，就是找來如同「小丑」一般具有代表性的宿敵，而對哥吉拉來說，基多拉正是這樣的存在。
山崎貴出生於1964年，剛好也是基多拉首次登上大銀幕的年份，基多拉當年在電影《三大怪獸 地球最大決戰》首次亮相，片中曾飛越山崎貴的故鄉、日本長野縣松本市，讓他一直對這隻三頭怪獸有著特別的感情。山崎貴表示，自己從小就是怪獸迷，基多拉多年來已經出現過許多經典設計，如今能親自替這隻傳奇怪獸打造全新形象，對他來說可說是怪獸迷的最高榮譽。
《哥吉拉-0.0》延續奧斯卡神作！台灣上映時間曝
《哥吉拉-0.0》由山崎貴再度擔任導演、編劇與視覺特效負責人，延續2023年《哥吉拉-1.0》的世界觀，故事設定在前作事件兩年後的1949年。前作曾拿下第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎，這次續作不僅加入經典怪獸基多拉，更成為首部採用「Filmed For IMAX」規格拍攝的日本電影。《哥吉拉-0.0》已於11月3日在日本上映，台灣則於11月6日上映，目前正在全台戲院熱映中。
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根據外媒《IGN》報導，山崎貴近日分享《哥吉拉-0.0》的幕後製作故事，透露自己家裡養了兩隻貓，牠們平常相處融洽，也很喜歡一起玩耍，但偶爾玩得太過激烈，連他都分不清楚，兩隻貓到底是在玩遊戲，還是真的打起來了，日常觀察意外成為山崎貴設計哥吉拉與基多拉戰鬥場面的靈感。
山崎貴表示，自己只要看到兩個生物互相打鬥，腦中就會浮現家中兩隻貓咪打架的畫面，甚至已經養成一種奇怪的習慣。不過，山崎貴也透露，自己在撰寫劇本時，就特別寫下「這是一場死鬥」，代表兩隻怪獸都擁有殺死對方的能力，而且必定有一方會死亡。
有趣的是，山崎貴坦言，雖然這些畫面相當震撼，但自己看著哥吉拉遭受攻擊時，反而會感到難過，甚至覺得牠就像一隻被欺負的貓咪。或許正是長期觀察愛貓的關係，讓他在觀看巨大怪獸互相攻擊時，也忍不住帶入飼主的視角。
《哥吉拉-0.0》另一大亮點，就是經典怪獸「王者基多拉」再度登場，山崎貴透露，自己從電影企劃初期，就認定基多拉是最適合擔任續作對手的怪獸，並拿《蝙蝠俠》系列舉例，認為續集最自然的選擇，就是找來如同「小丑」一般具有代表性的宿敵，而對哥吉拉來說，基多拉正是這樣的存在。
山崎貴出生於1964年，剛好也是基多拉首次登上大銀幕的年份，基多拉當年在電影《三大怪獸 地球最大決戰》首次亮相，片中曾飛越山崎貴的故鄉、日本長野縣松本市，讓他一直對這隻三頭怪獸有著特別的感情。山崎貴表示，自己從小就是怪獸迷，基多拉多年來已經出現過許多經典設計，如今能親自替這隻傳奇怪獸打造全新形象，對他來說可說是怪獸迷的最高榮譽。
《哥吉拉-0.0》由山崎貴再度擔任導演、編劇與視覺特效負責人，延續2023年《哥吉拉-1.0》的世界觀，故事設定在前作事件兩年後的1949年。前作曾拿下第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎，這次續作不僅加入經典怪獸基多拉，更成為首部採用「Filmed For IMAX」規格拍攝的日本電影。《哥吉拉-0.0》已於11月3日在日本上映，台灣則於11月6日上映，目前正在全台戲院熱映中。