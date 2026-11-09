寶可夢手遊《Pokémon GO》「小隕星雨」活動將在11月14日到11月19日再度舉辦，本次配合現實世界的獅子座流星雨，活動期間下午5點到晚上9點，訓練家們在遊戲中和全新顏色核心的小隕星遇見的機率提升，還有免費限時調查等玩家參加，幸運訓練家還有機會獲得100萬星星沙子額外限時調查。
遊戲下起「小隕星雨」 全新核心顏色登場
《Pokémon GO》配合現實世界流星雨出現時間，在遊戲中推出「小隕星雨」活動，訓練家有機會在6場流星雨發生時間，在遊戲地圖遇到不同顏色核心的流星寶可夢「小隕星（流星的樣子）」，10月已經官方舉辦過「獵戶座流星雨」，周六（14日）到19日「獅子座流星雨」期間，玩家們又可以跟全新核心顏色的小隕星見面。
官方在今年10月到2027年8月舉辦「小隕星雨」活動，每場流星雨發生時，可以遇見其中1種顏色的「小隕星」，其中「雙子座流星雨」會有2種不同顏色的「小隕星」分別在南北半球登場，小隕星共會有紅色核心、橙色核心、黃色核心、綠色核心、淺藍色核心、藍色核心、紫色核心共7種顏色。
幸運玩家有特別限時調查 最佳觀賞時間在11/18
在「小隕星雨」活動期間，每天下午5點到晚上9點，在野外遇見小隕星的機率提高，捕捉小隕星還可獲得1000星星沙子，活動期間玩家都會收到免費限時調查，透過星星碎片完成任務，可獲得大量星星沙子，極少數的幸運訓練家可獲得額外限時調查，完成後就可獲得100萬星星沙子。
根據台北市天文科學教育館表示，「獅子座流星雨」是每年固定在11月發生的小型流星雨，今年極大期落在11月18日，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，每小時的天頂流星率僅為15。獅子座流星雨是由「55P/坦普爾-塔托彗星」遺留在軌道上的物質所形成，是所有流星雨速度中最快的，速度高達71公里/秒。
《Pokémon GO》小隕星雨活動時間
📌獵戶座流星雨（已舉辦）
台灣時間2026年10月19日17:00～2026年10月24日23:59
📌獅子座流星雨
台灣時間2026年11月14日17:00～2026年11月19日23:59
📌雙子座流星雨
台灣時間2026年12月11日17:00～2026年12月16日23:59
兩種不同顏色核心的「小隕星」將分別在南北半球於《Pokémon GO》首度登場。
📌水瓶座η流星雨
台灣時間2027年5月3日17:00～2027年5月8日23:59
📌水瓶座δ南流星雨
台灣時間2027年7月28日17:00～2027年8月2日23:59
📌英仙座流星雨
台灣時間2027年8月10日17:00～2027年8月15日23:59
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《Pokémon GO》配合現實世界流星雨出現時間，在遊戲中推出「小隕星雨」活動，訓練家有機會在6場流星雨發生時間，在遊戲地圖遇到不同顏色核心的流星寶可夢「小隕星（流星的樣子）」，10月已經官方舉辦過「獵戶座流星雨」，周六（14日）到19日「獅子座流星雨」期間，玩家們又可以跟全新核心顏色的小隕星見面。
官方在今年10月到2027年8月舉辦「小隕星雨」活動，每場流星雨發生時，可以遇見其中1種顏色的「小隕星」，其中「雙子座流星雨」會有2種不同顏色的「小隕星」分別在南北半球登場，小隕星共會有紅色核心、橙色核心、黃色核心、綠色核心、淺藍色核心、藍色核心、紫色核心共7種顏色。
在「小隕星雨」活動期間，每天下午5點到晚上9點，在野外遇見小隕星的機率提高，捕捉小隕星還可獲得1000星星沙子，活動期間玩家都會收到免費限時調查，透過星星碎片完成任務，可獲得大量星星沙子，極少數的幸運訓練家可獲得額外限時調查，完成後就可獲得100萬星星沙子。
根據台北市天文科學教育館表示，「獅子座流星雨」是每年固定在11月發生的小型流星雨，今年極大期落在11月18日，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，每小時的天頂流星率僅為15。獅子座流星雨是由「55P/坦普爾-塔托彗星」遺留在軌道上的物質所形成，是所有流星雨速度中最快的，速度高達71公里/秒。
📌獵戶座流星雨（已舉辦）
台灣時間2026年10月19日17:00～2026年10月24日23:59
📌獅子座流星雨
台灣時間2026年11月14日17:00～2026年11月19日23:59
📌雙子座流星雨
台灣時間2026年12月11日17:00～2026年12月16日23:59
兩種不同顏色核心的「小隕星」將分別在南北半球於《Pokémon GO》首度登場。
📌水瓶座η流星雨
台灣時間2027年5月3日17:00～2027年5月8日23:59
📌水瓶座δ南流星雨
台灣時間2027年7月28日17:00～2027年8月2日23:59
📌英仙座流星雨
台灣時間2027年8月10日17:00～2027年8月15日23:59