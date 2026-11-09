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韓國天團BIGBANG近期舉行巡迴演唱會《XX : COSMOS》，11月7日、8日來到泰國曼谷，狂吸大批粉絲到場朝聖。不料竟有搖滾區粉絲失控，直接想要衝過欄杆、暴衝向前，讓一旁工作人員火速攔住，並將她鎖喉抱住，場面非常混亂，該名女粉的應援棒還被發現斷成兩半掉地上，讓大家都看傻眼。有網友近日在Threads分享曼谷場演唱會片段，只見一名身穿白色無袖上衣與短褲的女粉絲拿著BIGBANG應援棒，在演唱會看到一半，突然突破搖滾區的欄杆暴衝上前，一旁工作人員火速過去要攔住她，但女粉不斷掙脫想要繼續衝，工作人員只好抱住她脖子，用鎖喉方式似乎想先將她放倒，沒想到女粉腰力超好的直接站起來，並不顧工作人員繼續衝，就算被攔腰抱住也無法阻止。最後工作人員似乎因為攔不住，就直接放棄，回來把被不斷被大批粉絲推向前的欄杆往後推。而成功突破重圍的女粉則站在前方拍攝，但最慘的就是應援棒，直接斷成兩半掉在地上。這段影片也讓許多網友都看傻眼，紛紛驚呼：「真的傻眼欸…工作人員好辛苦…」、「看個演唱會而已需要這樣嗎」、「太誇張了吧！那3隻看到，不知道會不會害怕」、「這太恐怖了吧，真的好像喪屍，連男工作人員都拉不住⋯」