台灣今（9）日迎接入秋最強冷空氣，各地越晚越冷，前中央氣象局局長鄭明典則表示，北半球陸地有3大冷高壓盤據，東亞上空的冷高壓最強、最大，原本是台灣寒潮爆發的典型型態，但由於「冷空氣不足、日本海低壓發展條件不佳」，因此低溫還不到冷氣團等級。
冷空氣路徑偏北 台灣降溫仍不到大陸冷氣團
鄭明典今天透過臉書發文指出，北半球陸地上約略由3個冷高壓盤據，而東亞上空的冷高壓最強、最大，本來這是一次台灣這端「寒潮爆發」的典型天氣型態，但是「季節還太早，冷空氣相對不足」，加上「日本海上缺乏低壓發展條件，實際低壓明顯偏北」，導致最強冷空氣路徑偏北。
今天入秋最強冷空氣南下，但鄭明典說明，台灣這邊雖然算是一次有感降溫，但低溫距離大陸冷氣團的標準還是有段差距。
東北季風影響至周三 周二清晨氣溫最低
中央氣象署提醒，東北季風增強至周三，周一開始北台灣白天高溫降到21至22度，周二清晨低溫下探17至18度，局部空曠地區可能有15至16度低溫；中南部白天高溫也會降到24至25度，低溫19至20度，直到周四起東北季風減弱，各地高溫才會逐漸回升到27至32度。
北台灣、東半部降雨機率提高，周一大台北、宜蘭更要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周二、周三桃園以北、東北部、東部持續有局部短暫雨，東南部、恆春半島則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
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鄭明典今天透過臉書發文指出，北半球陸地上約略由3個冷高壓盤據，而東亞上空的冷高壓最強、最大，本來這是一次台灣這端「寒潮爆發」的典型天氣型態，但是「季節還太早，冷空氣相對不足」，加上「日本海上缺乏低壓發展條件，實際低壓明顯偏北」，導致最強冷空氣路徑偏北。
今天入秋最強冷空氣南下，但鄭明典說明，台灣這邊雖然算是一次有感降溫，但低溫距離大陸冷氣團的標準還是有段差距。
中央氣象署提醒，東北季風增強至周三，周一開始北台灣白天高溫降到21至22度，周二清晨低溫下探17至18度，局部空曠地區可能有15至16度低溫；中南部白天高溫也會降到24至25度，低溫19至20度，直到周四起東北季風減弱，各地高溫才會逐漸回升到27至32度。
北台灣、東半部降雨機率提高，周一大台北、宜蘭更要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周二、周三桃園以北、東北部、東部持續有局部短暫雨，東南部、恆春半島則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。