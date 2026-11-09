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克努佩爾又傷到同部位 黃蜂頓失大將

黃蜂開季走得不順 克努佩爾又傷退

NBA今年持續受到傷勢困擾，根據最新消息，夏洛特黃蜂當家射手克努佩爾（Kon Knueppel）上一場對上布魯克林籃網才剛傷癒回歸，結果只打6分鐘又因傷退場，如今檢查報告出爐，為同部位左大腿後側肌肉再度拉傷，預計得缺戰4周時間。NBA開季至今，受傷球員已經多不勝數，不乏多位明星主力戰將，引發外界關注，其中就包含克努佩爾。他開季前練球拉傷左大腿後側肌肉，包含熱身賽與例行賽前8場都缺戰，前役面對籃網好不容易回歸，結果只打6分鐘又受傷，還是傷到同一個部位。克努佩爾上季作為菜鳥單季出賽81場，其中80場先發，場均上場時間31.5分鐘，攻下18.5分、5.3籃板與3.4助攻，最著名在於三分遠投，能用42.5%命中率、場均貢獻多達3.4顆外線，單季273顆三分也打破新秀三分命中紀錄，成為年度最佳新人票選第2名，僅次於他大學戰友、獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）。黃蜂今年交易走主控「球三弟」鮑爾（LaMelo Ball）後，進入重整階段，米勒（Brandon Miller）、克努佩爾預計都會獲得更多球權，無奈兩大主力傷一人，開季至今3勝7敗，僅排在東區第11。