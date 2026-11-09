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盤點5名人震撼外遇風波！成龍、王力宏都曾重創形象

🟡成龍

▲成龍（右）1999年承認與吳綺莉（左）的婚外情，且還喊出經典名句：「我只是犯了全天下男人都會犯的錯。」（圖／翻攝自搜狐號＠八姨太_discard）

🟡王建民

▲王建民2012年認了旅美期間的不倫關係，親自召開記者會認錯。（圖／美聯社／達志影像）

🟡郭台銘

▲郭台銘（左）今年曾爆出和女球友過從甚密，但8月底曬出與老婆曾馨瑩的親密合影，打破兩人婚姻告急的傳聞。（圖／曾馨瑩IG＠hsin_ying_tseng）

🟡阿基師

▲阿基師曾開記者會說明外遇事件，卻因接連產出名句「國際禮儀」、「不是外遇是巧遇」被罵更慘。（圖／記者吳翊緁攝）

🟡王力宏

▲王力宏（右）離婚後曾因李靚蕾（左）近5000字長文的「蕾神之鎚」掀起輿論風暴。（圖／NOWNEWS資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入中國女間諜外遇疑雲，黃仁勳8日在致員工信中坦承曾對妻子不忠，並向家人及公司同仁致歉，消息曝光後，不僅衝擊外界對他的既有印象，也讓名人外遇事件再度成為討論焦點。《NOWNEWS今日新聞》盤點了5位過去曾爆出婚外情或感情爭議的名人，包含成龍、王建民、郭台銘、阿基師以及王力宏，尤其成龍當時一句「犯了全天下男人都會犯的錯」，成為至今仍流傳的經典名言。1999年，當時懷孕5個月的吳綺莉公開承認腹中孩子的父親是成龍，消息一出震撼香港演藝圈。成龍隨後召開記者會坦承婚外情，並說出「我犯了全天下男人都會犯的錯」，這句話也成為當年最受矚目的爭議發言之一。同年，吳綺莉生下女兒吳卓林。婚外情曝光後，成龍與吳綺莉母女逐漸斷絕往來，雙方關係長期疏離。成龍過去更曾公開表示，自己約22億港元、折合新台幣約84億元的遺產，不會分給小龍女吳卓林，讓外界再度關注這段家庭關係。台灣棒球代表人物的王建民曾因婚外情事件重創形象。2012年，《壹週刊》爆料指出，王建民早在2010年旅美期間便發生婚外情，並刊出他與外遇對象Cyndi的親密照片。報導中還提到，兩人以「無尾熊」與「大樹」親暱互稱，互動相當親密。面對媒體報導，王建民親自召開記者會，承認2010年確實曾與女方交往約8個月。他當時身穿白衣、神情凝重，坦言自己在強烈罪惡感下主動結束關係，並表示：「對方以各種方式要求復合，並且揚言投書媒體，我不願傷害這位小姐，但不能傷害家人，所以主動站出來，面對自己的錯誤。」鴻海創辦人郭台銘今年6月也捲入感情風波，遭媒體爆料與51歲謝姓女子往來密切，甚至傳出兩人冒著被拍到的風險，仍選在深夜私下碰面，且雙方關係已持續近2年。消息曝光後，女方隨即搭機離台，返台後一度淡出外界視線，兩人互動因此引發外界揣測。事件傳出後，郭台銘妻子曾馨瑩並未公開回應。不過，8月底夫妻倆一同前往加州，出席蘋果執行長庫克（Tim Cook）退休相關的Apple Park晚宴，並在社群分享合照。照片中兩人面對鏡頭露出笑容，看起來關係已經和緩不少，也讓外界關注夫妻感情是否已回歸平穩。以親切形象及好丈夫形象受到民眾熟悉的阿基師，2014年遭媒體拍到帶著女粉絲前往摩鐵，引發外界譁然。當時也有名嘴爆料，早在2011年便傳出阿基師與該名女子交往，甚至每周見面一次、每次提供1萬元，質疑雙方關係並不單純。面對輿論壓力，阿基師召開記者會說明，堅決否認婚外情，並以「國際禮儀」解釋嘴對嘴互動、以「感受溫暖」形容擁抱，還產出金句「咻～的滑進去（摩鐵）」，強調兩人關係「不是外遇是巧遇」。不過，這些說法並未平息爭議，反而引來更多批評，原有形象也受到重創。藝人王力宏過去以優質形象受到不少粉絲喜愛，2021年宣布與李靚蕾婚姻生變時，先透過聲明表示已提出離婚申請，稱兩人對未來生活有不同想法與規劃，並坦言自己在婚姻中有許多不足，但強調「但是我們永遠會是一家人」。沒想到，李靚蕾沉寂兩天後，深夜同步在微博及IG發布近5000字長文，逐項指控王力宏在交往及婚姻期間涉及約砲、劈腿、召妓等行為，也提及王家人對她的冷暴力。文章公開後迅速引爆華人演藝圈，王力宏多年建立的公眾形象也被砸個粉碎，讓網友們封為經典的「蕾神之鎚」。