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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入婚外情及外國情報活動相關疑雲，8日親自向員工坦承對妻子不忠，並為個人行為公開致歉；輝達董事會同日宣布啟動獨立調查，檢視相關報導涉及的外國情報活動疑慮。事件引發外界對企業治理及高階主管信任問題的關注，不過輝達AI基礎建設布局仍持續推進，隨著下一世代Vera Rubin平台逐步擴大生產，台灣供應鏈中的欣興（3037）、京元電子（2449）及矽品也有具體擴產計畫受到市場關注。在企業治理風波之外，輝達AI基礎建設的產業布局仍是市場觀察焦點。輝達5月31日公布的台灣產業生態系資料指出，台灣擁有超過500家NVIDIA生態系合作夥伴，超過100萬個用於Vera Rubin基礎架構的MGX機架零組件，來自台灣25個工廠據點。輝達10月21日進一步公布全球AI基礎設施供應鏈擴產計畫，點名包括欣興、京元電子及矽品等合作夥伴，分別涉及載板、測試及光學引擎等不同製造環節。其中，欣興納入輝達基板合作及產能擴充布局，相關協議與其他供應商合計，預計在未來3年推動基板產能增加2.5倍。京元電子則將在美國興建新設施，輝達提供11億美元產能預留預付款，支持相關產能建置，規劃於2027年4月開始高量產。矽品方面，則瞄準共同封裝光學（CPO）需求，目標在2027年年中前將光學引擎產能提高至目前的15倍，並規劃在2028年底前進一步倍增。除了上述具名合作廠商，市場也將台積電、景碩、南電、廣達、緯創、奇鋐、雙鴻、台達電及高速連接器、光通訊等廠商列入Rubin相關供應鏈觀察名單。不過，產業鏈位置與實際取得訂單並不相同，不能僅因產品可能應用於AI伺服器，就認定已取得輝達Rubin平台訂單。對台灣投資人而言，後續仍須觀察輝達董事會調查進展、管理階層是否出現變化，以及各家台廠的擴產時程、客戶認證、實際出貨與營收貢獻。目前輝達董事會尚未認定公司機密或美國國家安全受到損害，也沒有足夠證據顯示黃仁勳個人風波已影響Rubin平台生產或台灣供應商訂單。企業治理風險與供應鏈營運變化，仍應分開觀察。