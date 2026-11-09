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三好助攻台股

資料中心憂心、黃仁勳婚外情風波

台股上週重挫跌落4萬點，金管會啟動「限空令」救市，國安基金也進場護盤。台股今（9）日上攻逾2000點，重回42K關卡，暫報42003點。不過，輝達（NVIDIA）執行長傳與中國女間諜婚外情，他更證實對妻子不忠，更引發市場對AI供應鏈的警訊。分析師表示，台股目前呈現「三好一壞」，中長期來看，台股籌碼清洗乾淨後，後續上漲機率仍大。摩爾投顧分析師謝晨彥表示，台股呈現「三好一壞」局面，首先，國安基金進場護盤往往對市場具有激勵效果，且過去護盤標的多以大型權值股為主，包括台積電、聯發科、台達電等，有助於穩定大盤走勢。第二好是金管會祭出限空令。謝晨彥說，市場能夠借券的比例大幅減少，甚至限制平盤下不得放空，股市比較單向操作，讓賣壓減輕有助於股市上漲。最後則是企業實施庫藏股。近期不少公司趁股價回落至相對低檔時啟動庫藏股，包括群聯、鴻勁等，透過公司買回自家股票，有助於支撐股價表現。一壞則是市場近期對AI產業的疑慮，謝晨彥認為，投資人可能有些過度恐慌。外資高盛報告提到，AI產業發展只是短期降溫，並不代表產業消失，市場需求依然存在。他表示，歐盟釋出善意，歡迎業者前往設置資料中心，Google也宣布前往馬來西亞布局，墨西哥同樣積極爭取相關投資，顯示各國仍看好AI基礎建設發展。另外，黃仁勳坦承婚外情，交往對象還疑似是中國間諜；輝達董事會則表示，沒有理由相信國家安全或公司機密遭到洩漏，黃仁勳也將繼續擔任執行長。謝晨彥說，若黃仁勳仍能持續帶領公司發展，投資人不必過度擔心，目前輝達盤後並沒有大跌，台股相關供應鏈股價表現並未受到太大衝擊。