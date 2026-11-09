《SPY×FAMILY 間諜家家酒》粉絲準備再次「哇酷哇酷」！官方驚喜宣布，電視動畫第四季確定於2027年播出，第二部劇場版也將在同年上映，代表安妮亞、洛伊德、約兒與彭德組成的佛傑一家，明年將同時回歸電視與大銀幕。不只如此，官方還公開第四季全新視覺圖，畫面中除了佛傑一家全員到齊，四處飛散的報紙與傳單更藏有新一季劇情線索，讓粉絲開始猜測接下來的故事發展。
《間諜家家酒》第四季2027年開播！第二部劇場版也確定上映
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫官方網站宣布電視動畫第四季製作確定，預計2027年播出，同時也宣布第二部劇場版將在2027年於日本上映，兩項消息一次公開，讓期待佛傑一家回歸的粉絲相當驚喜。《間諜家家酒》電視動畫自2022年4月開播，2023年10月推出第二季，2025年10月播出第三季，如今第四季也確定製作。
至於第二部劇場版，則是繼2023年上映的《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》後，再度推出的電影作品。不過，目前官方僅公開第四季與第二部劇場版的推出年份，尚未公布電視動畫確切開播日期、電影片名與上映時間，至於兩部新作的劇情內容，也有待後續揭曉。
安妮亞第四季新圖暗藏彩蛋！飛散報紙恐是劇情線索
官方同步公開由動畫角色設計師門脇聰繪製的第四季全新前導視覺圖。畫面以歐風城市街道為背景，洛伊德身穿招牌綠色西裝，約兒穿著粉色洋裝，安妮亞則穿著伊甸學園制服，開心地張開雙手向前奔跑，身旁還有大型犬彭德，佛傑一家四口全員到齊。
不過，仔細觀察可以發現，畫面中除了印有巨大「SPY×FAMILY」字樣，周圍還有大量報紙與傳單隨風飄散，部分紙張甚至印有角色畫面。官方特別指出，這些報紙與傳單藏有與第四季故事相關的元素，暗示新一季的劇情發展。
《間諜家家酒》首部電影票房破63億日圓！佛傑一家再登大銀幕
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》改編自漫畫家遠藤達哉創作的同名漫畫，自2019年3月起在集英社漫畫平台「少年Jump+」連載，漫畫累計發行量已突破4200萬冊。故事描述頂尖間諜「黃昏」洛伊德為了完成祕密任務，與擁有讀心能力的安妮亞、真實身分為殺手的約兒組成臨時家庭，三人各自隱瞞身分，展開充滿搞笑、溫馨與危機的家庭生活。
除了電視動畫大受歡迎，《間諜家家酒》2023年12月推出首部電影《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》，以佛傑一家的家庭旅行為主軸，卻意外捲入攸關世界和平的重大事件，電影在日本吸引超過460萬人次觀影，票房突破63億日圓，全球累計觀影人次更超過1400萬，展現作品的超高人氣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫官方網站宣布電視動畫第四季製作確定，預計2027年播出，同時也宣布第二部劇場版將在2027年於日本上映，兩項消息一次公開，讓期待佛傑一家回歸的粉絲相當驚喜。《間諜家家酒》電視動畫自2022年4月開播，2023年10月推出第二季，2025年10月播出第三季，如今第四季也確定製作。
至於第二部劇場版，則是繼2023年上映的《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》後，再度推出的電影作品。不過，目前官方僅公開第四季與第二部劇場版的推出年份，尚未公布電視動畫確切開播日期、電影片名與上映時間，至於兩部新作的劇情內容，也有待後續揭曉。
官方同步公開由動畫角色設計師門脇聰繪製的第四季全新前導視覺圖。畫面以歐風城市街道為背景，洛伊德身穿招牌綠色西裝，約兒穿著粉色洋裝，安妮亞則穿著伊甸學園制服，開心地張開雙手向前奔跑，身旁還有大型犬彭德，佛傑一家四口全員到齊。
不過，仔細觀察可以發現，畫面中除了印有巨大「SPY×FAMILY」字樣，周圍還有大量報紙與傳單隨風飄散，部分紙張甚至印有角色畫面。官方特別指出，這些報紙與傳單藏有與第四季故事相關的元素，暗示新一季的劇情發展。
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》改編自漫畫家遠藤達哉創作的同名漫畫，自2019年3月起在集英社漫畫平台「少年Jump+」連載，漫畫累計發行量已突破4200萬冊。故事描述頂尖間諜「黃昏」洛伊德為了完成祕密任務，與擁有讀心能力的安妮亞、真實身分為殺手的約兒組成臨時家庭，三人各自隱瞞身分，展開充滿搞笑、溫馨與危機的家庭生活。
除了電視動畫大受歡迎，《間諜家家酒》2023年12月推出首部電影《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》，以佛傑一家的家庭旅行為主軸，卻意外捲入攸關世界和平的重大事件，電影在日本吸引超過460萬人次觀影，票房突破63億日圓，全球累計觀影人次更超過1400萬，展現作品的超高人氣。