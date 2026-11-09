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洛杉磯湖人今（9）日以121：116擊敗底特律活塞，在當家球星唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣的情況下，里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，全場27投14中、三分球6投4中，狂轟43分、5籃板、4助攻，刷新個人本季單場得分紀錄。更有意思的是，里夫斯生涯5度單場突破40分，這些比賽竟全都發生在詹姆斯（LeBron James）或唐西奇至少一人缺陣的情況下，讓人不禁有「能守住里夫斯的，恐怕只有唐西奇」的感覺。本季開局至今，唐西奇的個人表現無疑是封神等級的。他以場均高達40.1分領跑NBA得分榜，另有7.8籃板、7.7助攻，投籃命中率與外線水準皆屬頂尖。湖人的連勝與強勢開局，幾乎全靠唐西奇一人扛在肩上。然而，當唐西奇因傷高掛免戰牌、穿上便服坐在場邊時，里夫斯卻突然「解封」了。在此之前，里夫斯本季雖然場均數據不俗，但單場最高得分僅為29分。在唐西奇動輒超過42%的超高回合佔有率下，身為雙能衛的里夫斯有時難免得在底角等待機會，或是在原本就略顯薄弱的防守端替球隊擦屁股。這場對陣活塞之戰，當唐西奇缺陣、球權全面釋放，里夫斯瞬間從「綠葉」變回「持球核心」。全場27投14中、三分6投4中，罰球線11罰全中，用一場43分的巨星級表現證明了自己的持球破壞力與無可限量的得分潛力。坊間那句「只有唐西奇守得住里夫斯」雖然荒謬，卻也精準點出一個事實。不是里夫斯不會得分，而是當球隊擁有聯盟頂級的一哥時，其他人的光芒注定被大幅壓縮。根據ESPN統計，這是里夫斯生涯第5次單場砍下40+，而這5場大爆發全部發生在詹姆斯或唐西奇至少一人缺陣的情況下。在NBA歷史落選秀球員中，生涯5次攻下40+的紀錄已經並列歷史第三多，僅次於傳奇球星馬龍（26次）與麥肯（21次）。更不用說，里夫斯本季還打出了一項恐怖的數據。他是聯盟中唯一一位場均得分達25分以上，且同時達成「投籃50%、三分40%、罰球90%」成績單的球員。回頭看先前湖人與里夫斯簽下的4年1.85億美元頂薪續約合約，當時曾引發部分薪資結構上的討論，甚至創下NBA歷史上落選秀的最大合約紀錄。但從本季攻守兩端的全能展現，特別是在唐西奇缺陣時展現出能夠隨時接管比賽的單核帶隊能力，這張4年1.8億美元的合約現在看來，湖人管理層簡直是賺得盆滿缽滿。