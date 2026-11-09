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精神外遇也能求償

▲發現另一半疑似外遇，律師提醒，未經同意擅自破解手機密碼、取得私人對話紀錄，可能涉及侵害隱私及相關法律責任。（圖／AI生成示意圖）

外遇能求償多少？

偷看手機、裝GPS抓姦？小心蒐證反而觸法

外遇就能離婚？由法官依個案判斷

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，向妻子及家人公開道歉。台灣通姦罪雖已除罪化，但不代表外遇完全沒有法律責任。道理聯合法律事務所所長呂柏寬律師指出，侵害配偶權不一定要發生性行為，就連傳送曖昧訊息、私下出遊拍攝親密照片，都可能構成侵權，若配偶想蒐證求償，也要特別留意法律界線，以免為了抓姦反而吃上官司。呂柏寬律師表示，通姦罪除罪化後，民事侵害配偶權的認定並不以實際發生性行為為必要條件，只要夫妻一方與他人有超越一般朋友正常社交範圍的親密互動，例如互傳曖昧訊息、私下出遊拍攝親密照片等，都可能構成侵害配偶權。呂柏寬指出，法院會依侵害次數、情節嚴重程度、當事人財力等因素決定賠償金額，一般侵害配偶權案件的判賠中位數約落在25萬至35萬元區間，但實際金額仍須視個案情節及證據而定，並非每件外遇案件都能獲得賠償。發現另一半出軌，不少人第一時間會想查看手機、翻閱對話紀錄，甚至安裝定位器追蹤行蹤，律師提醒，蒐證必須在不侵害他人隱私權的範圍內進行。例如要求伴侶主動打開手機，經過對方同意後查看或保存對話截圖，通常較能避免違法爭議。若擅自使用軟體破解手機密碼、侵入房間偷拍，或在對方不知情的情況下安裝GPS定位裝置，都可能涉及妨害秘密、強制等刑事責任，透過違法手段取得的外遇證據，也不一定能被法院採信。呂柏寬建議，蒐證前最好先向律師確認合法界線，避免原本想保障自身權益，最後卻面臨刑事訴訟。另一半外遇，是否就能直接向法院訴請離婚？呂柏寬說明，依現行《民法》規定，「與配偶以外之人合意性交」仍是法定裁判離婚事由之一，如果只是曖昧訊息、精神外遇或其他親密互動，則須由法官依個案判斷，是否已達到難以維持婚姻的重大程度。