我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳認了外遇「男人難過這一關」！他早看出端倪：直覺是對的

▲黃仁勳與其老婆洛莉相愛多年，如今卻爆出婚外情，讓大批台灣人直呼「人設崩塌」。（圖／俄勒岡州立大學X@OregonState）

甚至有網友坦言早看出端倪，「我以前就覺得奇怪，怎麼會一個有成龍氣質的人居然這麼純情愛妻，還以為是活久見。原來我的直覺還是對的」

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳遭爆出軌疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang），甚至在去年被直擊一同在台北「三六食府」用餐。（圖／記者朱永強攝）

昔訪談喊「成龍長得像我」片段再被挖！黃仁勳一語成讖爆出軌

▲成龍過去也爆出婚外情，事後還召開記者會公開坦承外遇，甚至說出名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」。（圖／美聯社／達志影像）

黃仁勳婚外情燒到國安問題！小三共諜遭起底：13萬個輝達GPU下落不明

▲黃仁勳小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日爆出婚外情，外遇對象還疑似是中國女間諜黃樂（Alice Huang）。隨著事件越演越烈，黃仁勳近日遭爆出軌中國女間諜黃樂，並在8日在員工內部信件中坦承對妻子不忠，消息瞬間震撼全球。對此，貼文曝光後，瞬間引發台灣人討論，「永遠無法理解結婚還要外遇的人，太困惑了」、「希望是假的，我還是希望世界上真的有發達了也沒變的好男人」、「真的是很多人設崩塌的一年」，不過也有一票人提出其他看法，，「他老婆沒意見，我們外人都該不予置評，我只在乎是否洩密等安全問題」。事實上，黃仁勳在2023年10月接受HP旗下節目《The Moment with Ryan Patel》專訪時，曾被主持人詢問「誰最適合在傳記電影中飾演你？」黃仁勳立馬回答「成龍，他長得跟我一模一樣。」成龍過去也爆出婚外情，事後還召開記者會公開坦承外遇，甚至說出名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」，黃仁勳這句話「一語成讖」，也爆出外遇更捲入中國女間諜疑雲，讓外界感嘆不已。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在8日向全體員工發出內部道歉信，正式坦承婚外情，並對妻子、家人致歉，這起私人感情風波之所以引發全球高度關注，來自於牽扯到美國國家安全與中國情報滲透疑雲。根據《紐約時報》、《金融時報》和《彭博》等外媒報導，與黃仁勳傳出婚外情的神秘女子，為新加坡資料中心業者「Megaspeed」的中國籍女高層主管黃樂（Alice Huang）。調查發現，黃樂過去所任職的Megaspeed，在2024年起2年內大肆採購至少48億美元的先進AI設備，截至2025年底更進口了約13.6萬個輝達GPU，但當美國督導人員前往調查，資料中心竟然只剩幾千個晶片，其餘設備也流向不明。隨著事件越演越烈，除了黃仁勳親自寫下內部信道歉外，輝達董事會已成立獨立委員會徹查外國情報滲透可能，並聘請外部獨立律師提供協助，輝達董事會強調，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已遭洩漏，但仍將檢視所有可取得的資訊，且說明黃仁勳也支持調查，調查期間黃仁勳將繼續擔任執行長。此外，美國聯邦眾議院議員也高度重視此事，已要求黃仁勳出席國會閉門簡報說明。