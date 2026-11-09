輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日爆出婚外情，外遇對象還疑似是中國女間諜黃樂（Alice Huang）。隨著事件越演越烈，黃仁勳在8日透過員工內部信件，坦承對妻子不忠並致歉，讓黃仁勳過往深愛老婆的人設一夕之間崩塌，引來網友感嘆「當男人遇到，一個接近你，很愛你的年輕女生。果然，是男人都很難過這關」，甚至釣出其他人坦言早看出端倪，認為「以前就覺得奇怪，怎麼會一個有成龍氣質的人居然這麼純情愛妻，原來我的直覺還是對的」。
黃仁勳認了外遇「男人難過這一關」！他早看出端倪：直覺是對的
黃仁勳近日遭爆出軌中國女間諜黃樂，並在8日在員工內部信件中坦承對妻子不忠，消息瞬間震撼全球。對此，一名網友在Threads發文，不禁感嘆「當男人遇到，一個接近你，很愛你的年輕女生。果然，是男人都很難過這關，包含黃爸（黃仁勳）。」
貼文曝光後，瞬間引發台灣人討論，「永遠無法理解結婚還要外遇的人，太困惑了」、「希望是假的，我還是希望世界上真的有發達了也沒變的好男人」、「真的是很多人設崩塌的一年」，甚至有網友坦言早看出端倪，「我以前就覺得奇怪，怎麼會一個有成龍氣質的人居然這麼純情愛妻，還以為是活久見。原來我的直覺還是對的」。
不過也有一票人提出其他看法，強調家庭感情事，向來外人都不應該隨便評論，最在乎的還是晶片技術與美國國家安全是否受到影響，投資人與股東也相當關心是否會衝擊公司最新財報與股價，「他老婆沒意見，我們外人都該不予置評，我只在乎是否洩密等安全問題」。
昔訪談喊「成龍長得像我」片段再被挖！黃仁勳一語成讖爆出軌
事實上，黃仁勳在2023年10月接受HP旗下節目《The Moment with Ryan Patel》專訪時，曾被主持人詢問「誰最適合在傳記電影中飾演你？」黃仁勳立馬回答「成龍，他長得跟我一模一樣。」
成龍過去也爆出婚外情，事後還召開記者會公開坦承外遇，甚至說出名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」，黃仁勳這句話「一語成讖」，也爆出外遇更捲入中國女間諜疑雲，讓外界感嘆不已。
黃仁勳婚外情燒到國安問題！小三共諜遭起底：13萬個輝達GPU下落不明
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在8日向全體員工發出內部道歉信，正式坦承婚外情，並對妻子、家人致歉，這起私人感情風波之所以引發全球高度關注，來自於牽扯到美國國家安全與中國情報滲透疑雲。根據《紐約時報》、《金融時報》和《彭博》等外媒報導，與黃仁勳傳出婚外情的神秘女子，為新加坡資料中心業者「Megaspeed」的中國籍女高層主管黃樂（Alice Huang）。
調查發現，黃樂過去所任職的Megaspeed，在2024年起2年內大肆採購至少48億美元的先進AI設備，截至2025年底更進口了約13.6萬個輝達GPU，但當美國督導人員前往調查，資料中心竟然只剩幾千個晶片，其餘設備也流向不明。
隨著事件越演越烈，除了黃仁勳親自寫下內部信道歉外，輝達董事會已成立獨立委員會徹查外國情報滲透可能，並聘請外部獨立律師提供協助，輝達董事會強調，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已遭洩漏，但仍將檢視所有可取得的資訊，且說明黃仁勳也支持調查，調查期間黃仁勳將繼續擔任執行長。此外，美國聯邦眾議院議員也高度重視此事，已要求黃仁勳出席國會閉門簡報說明。
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黃仁勳近日遭爆出軌中國女間諜黃樂，並在8日在員工內部信件中坦承對妻子不忠，消息瞬間震撼全球。對此，一名網友在Threads發文，不禁感嘆「當男人遇到，一個接近你，很愛你的年輕女生。果然，是男人都很難過這關，包含黃爸（黃仁勳）。」
不過也有一票人提出其他看法，強調家庭感情事，向來外人都不應該隨便評論，最在乎的還是晶片技術與美國國家安全是否受到影響，投資人與股東也相當關心是否會衝擊公司最新財報與股價，「他老婆沒意見，我們外人都該不予置評，我只在乎是否洩密等安全問題」。
事實上，黃仁勳在2023年10月接受HP旗下節目《The Moment with Ryan Patel》專訪時，曾被主持人詢問「誰最適合在傳記電影中飾演你？」黃仁勳立馬回答「成龍，他長得跟我一模一樣。」
成龍過去也爆出婚外情，事後還召開記者會公開坦承外遇，甚至說出名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」，黃仁勳這句話「一語成讖」，也爆出外遇更捲入中國女間諜疑雲，讓外界感嘆不已。
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在8日向全體員工發出內部道歉信，正式坦承婚外情，並對妻子、家人致歉，這起私人感情風波之所以引發全球高度關注，來自於牽扯到美國國家安全與中國情報滲透疑雲。根據《紐約時報》、《金融時報》和《彭博》等外媒報導，與黃仁勳傳出婚外情的神秘女子，為新加坡資料中心業者「Megaspeed」的中國籍女高層主管黃樂（Alice Huang）。
調查發現，黃樂過去所任職的Megaspeed，在2024年起2年內大肆採購至少48億美元的先進AI設備，截至2025年底更進口了約13.6萬個輝達GPU，但當美國督導人員前往調查，資料中心竟然只剩幾千個晶片，其餘設備也流向不明。
隨著事件越演越烈，除了黃仁勳親自寫下內部信道歉外，輝達董事會已成立獨立委員會徹查外國情報滲透可能，並聘請外部獨立律師提供協助，輝達董事會強調，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已遭洩漏，但仍將檢視所有可取得的資訊，且說明黃仁勳也支持調查，調查期間黃仁勳將繼續擔任執行長。此外，美國聯邦眾議院議員也高度重視此事，已要求黃仁勳出席國會閉門簡報說明。