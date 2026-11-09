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韓國天團BIGBANG在11月7日、8日於泰國曼谷舉行巡迴演唱會《XX : COSMOS》，不料搖滾區粉絲竟大失控，不僅有粉絲突破圍欄暴衝，還有大批粉絲狂往前擠，有現場粉絲分享從上方拍攝的影片，明顯看到超多拿著椅子往前的人，讓網友直呼根本是在玩大風吹。有粉絲在近日曬出BIGBANG曼谷場演唱會的現場影片，只見從上方拍攝的角度中，搖滾區的粉絲不僅沒有按照規定坐在座位上，還直接將白色塑膠椅搬起來不斷往前衝，大批粉絲的移動，讓工作人員根本管不住，現場看起來非常混亂。影片曝光後也火速引發注目，「竟然還自己拿椅子欸，直接幫自己升艙」、「這秩序也太可怕了吧」、「這畫面是在玩大風吹嗎？」、「我以後搭飛機也要這樣直接去商務艙。」除此之外，還有人上傳一段女粉絲暴衝上前的畫面，就算被工作人員鎖喉攔住也繼續衝，雖然最後該名女粉成功突破重圍，但應援棒卻直接斷成兩半掉在地上。