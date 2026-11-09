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▲林毅敦示警，細密蛋白泡沫本質上就是腎臟微結構破洞的「求救警報」！（圖／醫院提供）

腎臟病是台灣沉重的健康與醫療負擔。健保署資料指出，台灣每年約有8至9萬人接受透析治療：另台灣於2025 年『急性腎衰竭及慢性腎臟疾病』醫療費用為 610.58 億，居各疾病群組之首。龐大的治療需求，凸顯腎病防治不能等到洗腎才開始，及早發現腎功能異常、延緩病程，是減輕醫療負擔的重要課題。根據《2024台灣腎病年報》摘要，2022年台灣新增透析患者達1萬2459人，其中以40至64歲族群最多，顯示腎病影響不只集中於高齡人口，也波及仍在工作、承擔家庭責任的中壯年族群。醫師林毅敦提醒，慢性腎臟病初期往往沒有明顯症狀，許多人沒有疼痛或不適，就以為腎臟健康；即使已規律服藥，也不能忽略腎功能追蹤。糖尿病、高血壓患者尤其應依醫囑檢查，避免在不知不覺中錯失早期介入機會。林毅敦指出，人體腎臟就像一座全天候運轉的精密污水處理廠，其中健康的腎絲球猶如頂級RO逆滲秀濾心，負責24小時不間斷過濾體內毒素與多餘水分，做到一進兩出、分得清清楚楚，該留的養分回收留在體內，該走的代謝廢物帶走排出。然而現代人長年受重鹹外食、高壓熬夜、手搖飲炸物、多重用藥及三高慢性發炎刺激，逐步引出腎絲球發炎風暴，讓原本彈性緊密的過濾系統逐步纖維化，最終退化成雜質塞死、結構崩塌的菜瓜布腎。當腎絲球長期處於慢性發炎狀態，原本該精密阻隔的白蛋白、紅血球與關鍵營養素開始外漏，在臨床上尿液形成持續不易消散的細密蛋白泡沫。「細密蛋白泡沫本質上就是腎臟微結構破洞的『求救警報』！」林醫師示警說：此時若僅採取「少吃、多喝水」等傳統消極應對方式，對於深層微血管內皮發炎與腎小管組織損傷來說，往往僅能隔靴搔癢。若任由毒素沉積、未能在發炎初期及時介入阻斷，一旦微血管網絡徹底纖維化，腎臟組織將不可逆地硬化與纖維化，最終讓精密過濾網徹底失去活性，陷入洗腎危機。評估腎臟健康，常用指標包括估算腎絲球過濾率（eGFR），以及尿液白蛋白與肌酸酐比值（UACR）。前者評估腎臟過濾能力，後者檢視白蛋白是否異常流失，透過抽血與驗尿搭配追蹤，有助掌握病程變化。林毅敦強調，守護腎臟不能等到步入洗腎階段，現代人應具備主動阻斷深層發炎的科學觀念，維持微血管孔隙的通透與彈性，才能避免健康腎臟退化為千瘡百孔的菜瓜布，確保長期的生命品質。