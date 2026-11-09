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劉芩妤喊選台中不是選台北 強調從未批評「欣潮」

民眾黨「小草女神」、台中市議員候選人劉芩妤前天在逢甲夜市黃金路口高掛「台中不需要洋流」巨型電子看板，沒想到看板設計與民進黨「洋流」飄帶極為相似，反遭質疑根本在「蹭洋流」。大批小水滴湧入劉芩妤Threads留言，痛批「把別人的設計改造變色，沒品！」劉芩妤今（9）日出面解釋，指「洋流」看板一路掛進台中，值得重新思考「我們究竟是在選台中市長、市議員，還是為台北的選戰宣傳？」不過網友也反酸「為什麼蔣萬安的看板會在台中？」劉芩妤先是在逢甲夜市租下電子看板，接著將反洋流看板影片PO上社群平台，光是Threads就吸引5000多人留言，小水滴們質疑「赤裸裸抄襲，你有拿到授權嗎？」、「可以公然把設計師的作品改顏色、改字挪為己用嗎？」、「沒有版權意識，這樣的人還要選什麼議員？」、「你憑什麼替台中人決定？」、「台中也不需要劉芩妤」；也有人認同她的訴求，認為「說得好！比政見才是正確的」，另有人挖苦「沒有洋流妳會少很多票」。劉芩妤今天解釋，設置看板並非為了蹭「洋流」熱度，而是想針對當前地方選舉過度聚焦政治明星聲量、忽略地方政策論述的現象，提出不同看法。她強調自己從未批評何欣純的「欣潮」，也理解選舉需要熱度，需要透過創意與宣傳，讓更多市民關注公共事務；但當「洋流」看板一路掛進台中，就值得重新思考。劉芩妤指出，台中是有自己城市定位、發展需求與市政課題的城市，地方選舉應該讓市民看見更多具體的市政規劃與政策論述，而不是讓外縣市政治人物的聲量成為選戰焦點。她直言「台中不是台北政治版圖的延伸，更不該淪為台北選戰的宣傳場！」政治交流應該有實質內容，而不只是透過合掛看板、借助政治明星人氣製造話題，讓地方選舉淪為政治人物的人氣競賽。不過，台中選戰中，與「非在地母雞」合掛看板的候選人所在多有。光是藍白陣營，民眾黨市議員江和樹、候選人邱于珊與創黨主席柯文哲合掛看板；國民黨市議員候選人朱暖英也與台北市長蔣萬安合掛。劉芩妤一番「台中不需要洋流」的論述，是否會讓外界重新檢視，藍白陣營借助外縣市政治明星助選的現象，成為值得玩味的選戰話題。