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▲翁倩玉（如圖）相隔54年再以《陽光女子合唱團》中的「玉英奶奶」入圍金馬獎「最佳女配角獎」。（圖／記者葉政勳攝）

▲天王周杰倫（如圖）在2005年以電影《頭文字D》中的「藤原拓海」一角，榮獲金馬獎「最佳新演員獎」。（圖／資料照）

第63屆金馬獎在11/22在台北流行音樂中心登場，其中歌手翁倩玉憑著電影《陽光女子合唱團》將角逐「最佳女配角」，過去也有不少歌手跨界影壇並順利獲獎，像是李千娜曾以電影《茱麗葉》獲得最佳新演員，上台領獎時更是當場激動落淚。另外，像是周杰倫、郭書瑤也曾獲得金馬獎最佳新演員；周興哲、亂彈阿翔、盧廣仲則拿下最佳原創電影歌曲；而蔡振南甚至已收集完三金（金曲、金鐘、金馬）。翁倩玉在1972年以《真假千金》勇奪金馬奬最佳女主角獎，相隔54年再以《陽光女子合唱團》中的「玉英奶奶」再度入圍「最佳女配角獎」，創下影史罕見紀錄。除了翁倩玉，歌手出身的李千娜，跨足影壇後，憑著電影《茱麗葉》獲得「最佳新演員」殊榮，當時她上台領獎時忍不住淚崩，哽咽說：「我得獎了！這是我第一次演戲，入圍的時候我已經覺得很不可思議。」而天王周杰倫在2005年也以電影《頭文字D》中的「藤原拓海」一角，榮獲金馬獎「最佳新演員獎」，當時他幽默表示在金曲獎失去的，沒想到能在金馬獎拿回來。周杰倫直言這是他的第一部電影作品，很感謝評審給他向前的動力，不論在歌壇還是電影圈都創下亮眼成績。另外，以「宅男女神」封號出道的郭書瑤，踏入演藝圈後憑著實力成為全方位藝人，跨足影視歌三棲，並憑著電影《志氣》成功轉型，奪得金馬獎最佳新演員獎。創作歌手周興哲近幾年也跨足影劇圈，2022年以首部主演的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，同時入圍最佳新演員獎與最佳原創電影歌曲獎，雖最終和演員獎項擦身而過，但演唱的〈想知道你在想什麼〉仍獲得「最佳原創電影歌曲」。而至今包括亂彈阿翔、盧廣仲以及蔡振南等人都已成功收集三金殊榮。蔡振南不僅多次獲得金曲獎肯定，1994年還以電影《多桑》的主題曲〈流浪之歌〉拿下金馬獎「最佳電影歌曲獎」，2017年再度拿下金鐘獎「迷你劇集男配角獎」，在演藝圈站穩腳步。亂彈阿翔同樣以電影《翻滾吧！阿信》的主題曲〈完美落地〉，榮獲第48屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，陸續也獲得金曲、金鐘等獎項；盧廣仲則以電影《刻在你心底的名字》主題曲〈刻在我心底的名字〉榮獲相同獎項，並成為台灣演藝圈史上最年輕的「三金大滿貫」得主。