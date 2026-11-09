入秋以來最具規模的東北季風來襲，各地氣溫明顯下滑，中央氣象署預報員葉致鈞表示，不少地區與昨（8）日相比降幅超過10度，今晚至明晨（11月9日至11月10日）將是全台最冷時段，北部、宜蘭低溫下探16度；北北基桃、宜蘭降雨機率高，雨勢將延續至周三（11月11日），周四（11月12日）東北季風才會逐漸減弱。
入秋最強東北季風來襲 全台降溫逾10度
葉致鈞說明，今天白天，北部及宜蘭氣溫一路下滑，最高溫只有22、23度，中南部、花東白天高溫也下降到25至27度，入夜後越晚越涼，今晚至明晨氣溫最低，北部、宜蘭低溫16至18度；中南部、花東也只有20度左右。
葉致鈞提醒，這波東北季風是入秋以來最具規模的冷空氣，各地都能感受到明顯降溫，和昨日相比，多地氣溫降幅達10度以上；東北季風預計周四減弱，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度。
北北基、宜蘭雨下到周三 周四起雨勢趨緩
降雨方面，葉致鈞提及，今天至周三，北部、東北部降雨機率高，北北基容易有大雨發生，東半部及恆春半島也有局部雨勢，其他地區多雲到晴為主；周四至周六東北季風減弱後，雙北仍有零星降雨、東半部則有局部降雨。
此外，查帕卡颱風今天已經升級為中度颱風，目前在關島西方海域，距離台灣超過1300公里，路徑持續朝西北西移動，抵達日本南方海域後，將大角度轉向東北，強度也會衰退，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。
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葉致鈞說明，今天白天，北部及宜蘭氣溫一路下滑，最高溫只有22、23度，中南部、花東白天高溫也下降到25至27度，入夜後越晚越涼，今晚至明晨氣溫最低，北部、宜蘭低溫16至18度；中南部、花東也只有20度左右。
葉致鈞提醒，這波東北季風是入秋以來最具規模的冷空氣，各地都能感受到明顯降溫，和昨日相比，多地氣溫降幅達10度以上；東北季風預計周四減弱，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度。
降雨方面，葉致鈞提及，今天至周三，北部、東北部降雨機率高，北北基容易有大雨發生，東半部及恆春半島也有局部雨勢，其他地區多雲到晴為主；周四至周六東北季風減弱後，雙北仍有零星降雨、東半部則有局部降雨。
此外，查帕卡颱風今天已經升級為中度颱風，目前在關島西方海域，距離台灣超過1300公里，路徑持續朝西北西移動，抵達日本南方海域後，將大角度轉向東北，強度也會衰退，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。