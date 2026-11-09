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楊植斗要求提出證據 批廖玉蕙造謠抹黑

柳采葳播陳其邁垃圾車宣導音檔 批廖玉蕙充滿偏見

▲國民黨台北市議員楊植斗、柳采葳等人赴台北地檢署提告，要求作家廖玉蕙提出證據並公開道歉。（圖／柳采葳提供）

鍾沛君批廖玉蕙不實指控 依《選罷法》提告

張斯綱感嘆從小是廖玉蕙讀者 願道歉刪文就撤告

作家廖玉蕙日前發文質疑台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，疑似市府公器私用、違反行政中立，第一時間遭北市環保局澄清播放的是公費疫苗接種宣導，廖玉蕙隨後刪除原貼文，改質疑選前播放市長聲音是否適當？對此，國民黨台北市議員楊植斗、柳采葳等人今（9）日赴台北地檢署提告，要求廖玉蕙提出證據並公開道歉。柳采葳更當場播放高雄市長陳其邁透過垃圾車宣導登革熱防治的音檔，反問為何其他縣市同樣使用垃圾車進行政令宣導，廖玉蕙卻只批評蔣萬安？楊植斗今在北檢前表示，廖玉蕙聲稱垃圾車沿街放送支持蔣萬安的內容，理應有充裕時間錄音、錄影，也應有其他市民可以作證。他強調，如果確實有垃圾車違反行政中立替蔣萬安拉票，他同樣譴責，但若沒有相關事證，就應釐清是否聽錯，或涉及刻意造謠抹黑。楊植斗喊話廖玉蕙，「如果妳真的有相關的事證，妳要證明妳講的不是捏造的、妳講的都是事實，也歡迎呈堂證供出來嘛！」並表示，選舉剩不到20天，為遏止相關指控，「我們只能出此下策來提告」。柳采葳則批評，廖玉蕙在文壇地位很高，要查證並不困難，「但很顯然整件事凸顯的是，她滿滿的偏見」。她指出，台北市環保局已說明垃圾車播放的是政令宣導，其他縣市也有相同做法。柳采葳隨即在現場播放高雄市長陳其邁透過垃圾車進行登革熱防治宣導的音檔，並接連播放第二段政令宣導錄音，表示「甚至陳其邁他的政令宣導還比台北市還要多」。她指出，除了高雄、台北，台南也有類似做法，質疑「我很難想像一位大作家，她是怎麼可以把政令宣導聽成支持蔣萬安的呢？」柳采葳最後表示，廖玉蕙在市府澄清後仍不願道歉，因此決定提告，並強調「但我們希望的是她要道歉、她要澄清，否則我們不會撤告」。鍾沛君表示，廖玉蕙發文一天內就獲得超過8000人按讚、數百次分享，影響非常大。實際上，是因為11月2日起開放免費流感疫苗接種，蔣萬安配合衛生局錄製廣播，提醒市民施打疫苗，「單純的政令宣導卻在有心人士的操弄之下，做出胡亂的故事指控」。鍾沛君表示，今日依《選罷法》第104條「意圖使人不當選」相關規定，向台北地檢署遞狀提告，並批評廖玉蕙的行為「完全有失她文壇大佬的身份」。張斯綱則表示，自己是抱著沉重的心情前來提告，因為從小就是廖玉蕙的讀者，認為她的散文寫得不錯，「但是呢，她對平常生活觀察的細膩並沒有用在要去查證、要去發文上。」張斯綱指出，環保局長徐世勳、環保局及新聞媒體接連澄清後，廖玉蕙原本可以比照先前莊淑芬的案例道歉、刪文，承認自己表達有誤，但她直到深夜才刪文，仍持續質疑蔣萬安的聲音充滿整個城市，讓他感嘆「這樣子的行為真的是中了仇恨政治的毒」。張斯綱強調，提告是不得不然的決定，「因為我們不能讓這種抹黑、這種不明究理、這種仇恨政治這樣蔓延下去。」不過，他也向廖玉蕙喊話，「如果妳願意道歉、願意把所有相關的文章通通刪除，那我們也願意撤回告訴。」