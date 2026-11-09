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▲精選機體補給全新陣容亮相，推出限期登場單位 UR「新吉翁克(EX)」與 UR「迪傑(夏亞‧阿茲納布爾機)(EX)」。（圖／品牌提供）

▲「強敵來襲：特務模式」現正登場，玩家可自由組合特殊條件提高關卡難度，藉此挑戰更高積分與豐富報酬。（圖／品牌提供）

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布本作已於日本國外部分地區獲得了商店銷售排行第一名。遊戲內並推出了《機動戰士鋼彈EIGHT》聯動紀念板塊使命，還有包含UR「新吉翁克(EX)」、UR「迪傑(夏亞‧阿茲納布爾機)(EX)」的精選機體補給，以及強敵來襲事件、強敵來襲：特務模式同步登場。＜由此下載應用程式＞App Store/Google Play＜官方SNS＞本作已於日本國外部分地區商店登上銷售排行冠軍的寶座！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！【禮物內容】鑽石3,000個（可進行10次機體補給）※每個帳號僅限獲得1次。※新手教學結束後，即可自「禮物」處領取。※禮物預計發送期間：即日起 ～ 12/1 22:59 (GMT+8)為止※詳情請至遊戲內查看。登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※請於30天內領取已發送的禮物。為慶祝《月刊GUNDAM ACE》連載作品《機動戰士鋼彈EIGHT》第3集發售，聯動事件正式開跑。現在進入遊戲，即可獲贈聯動事件紀念SSR單位「鋼彈吉利烏斯」！此外，推進聯動紀念板塊使命，除了可獲得總計1,000個鑽石外，還能獲得SSR單位「鋼彈吉利烏斯」的突破界限材料、SSR角色「直巳‧昴」，以及「『機動戰士鋼彈EIGHT』系列專用SP化晶片」等報酬。​請務必踴躍挑戰，完成所有板塊使命吧！▼事件詳情‧預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 9:59 (GMT+8)為止※活動可能不經預告逕行變更或終止。※詳情請至遊戲內查看。限期登場單位UR「新吉翁克(EX)」／UR「弗爾‧伏朗托」於精選機體補給中新登場！並有UR「迪傑(夏亞‧阿茲納布爾機)(EX)」／UR「夏亞‧阿茲納布爾」，以及UR支援人員「瑪莉妲‧庫魯斯&葛蘭雪」等新陣容同步亮相。▼機體補給詳情▼‧預計登場期間：現正登場 ～ 11/23 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。「惡魔鋼彈Jr.」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「惡魔鋼彈Jr.」吧！▼事件詳情▼‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 11/17 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。在「強敵來襲：特務模式」事件中，玩家可以自由組合特殊條件「特務」，以獨特設定挑戰過往的強敵來襲戰鬥。「特務」設定將提高關卡的攻略難度，但同時也能爭取更高的積分。根據達成的最高積分，除了可獲得使命報酬外，還會陸續解放新的特務。此外，逐步達成使命，將能夠獲得「『強敵來襲』標籤專用SSP化晶片」、「稱號」及「鑽石」。敬請嘗試各種戰術，完成特務並獲得事件報酬吧！▼事件詳情▼‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 11/23 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。※以下加入遊戲概要等泛用資訊。