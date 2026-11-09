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事業成功為何還出軌？可能是在追求另一種自我價值

▲輝達執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂曾一同在台北「三六食府」用餐。（圖／記者朱永強攝）

權力越大越容易出軌？醫：可能降低對後果的敏感度

婚姻幸福也可能出軌！醫揭5種常見動機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，向妻子及家人公開道歉，為何事業有成、家庭看似幸福的人，仍可能發生婚外情？捷思身心醫學診所院長李旻珊醫師指出，外遇不一定代表婚姻不幸福，有些人追求的不是另一段感情，而是被崇拜、被看見的感覺。 此外，權力越大、資源越多，確實可能增加外遇風險，但不代表成功人士注定會出軌。李旻珊醫師表示，外遇往往是與個人的自我認同需求有關，尤其事業成功的人，長期扮演被需要、被依賴的角色，在工作與家庭中都背負責任，外遇對象卻可能提供被崇拜、被看見，甚至暫時不必承擔責任的感覺。事業成功通常伴隨更多資源、時間彈性及社交機會，接觸不同對象的機會增加，也可能提高發生外遇的風險。李旻珊醫師指出，許多外遇並非一開始就打算背叛伴侶，而是從情感靠近、互相依賴，逐漸發展成超越原有感情界線的關係。權力與地位是否會讓一個人更容易出軌？李旻珊醫師表示，部分研究顯示，權力可能增加外遇風險，但並非必然。她解釋，權力可能提高一個人的自信，降低對行為後果的敏感度，甚至出現「我可以這麼做」的想法，加上身邊可能有更多主動接近的人，若缺乏制衡，發生婚外情的機會也可能增加。不過，決定一個人是否跨越感情界線的關鍵，仍在於自我覺察、價值觀，以及身邊是否有人能適時提醒，而非權力或地位本身。李旻珊醫師指出，臨床上部分出軌者的婚姻，在外人看來甚至相當幸福，但仍可能因為不同心理需求而發生外遇。常見動機包括：李旻珊醫師強調，理解外遇的心理動機，不代表替出軌者開脫。「原因不等於藉口」，無論背後存在什麼需求，出軌者仍須為自己的選擇負責。