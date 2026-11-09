寶可夢手遊《Pokémon GO》即將迎來全新極致超級團體戰寶可夢「超級皮可西」，11月28日下午2點到下午5點，超級皮可西將首度登上極致超級團體戰，運氣好的訓練家還能遇到異色（色違）皮可西。另外，即日起訓練家還能在《Pokémon GO》，首度讓「超級皮可西」的超級等級提升至「超級頂尖級」，官方也推出免費領6張團體戰入場券等加碼獎勵。
超級皮可西首度登場 解鎖額外特殊招式
《Pokémon GO》官方表示，寶可夢「超級皮可西」將在《Pokémon GO》極致超級團體戰首度登場，運氣好的訓練家還能遇見異色（色違）皮可西。另外，即日起，訓練家將能在《Pokémon GO》中，首度讓「超級皮可西」的超級等級提升至「超級頂尖級」。
在《Pokémon GO》中，所有能提升至「超級頂尖級」的寶可夢在超級進化時，都能學會額外的特殊招式，「超級皮可西」的額外特殊招式為「月亮之力＋」，該招式在訓練家對戰有80威力，且對手寶可夢的攻擊有機會降低1個階段；在團體戰則有160威力，這個招式的威力會隨寶可夢超級等級提升而提高，提醒玩家，訓練家必須先讓寶可夢的超級等級提升至等級3「頂尖級」，才能進一步將其提升至「超級頂尖級」。
在「皮可西極致超級團體戰日」活動期間，《Pokémon GO》推出「全球大挑戰」活動，只要完成團體戰，就可以和世界各地的訓練家一起攜手解鎖「全球大挑戰」各個階段的獎勵加碼內容，包括「超級皮可西」的超級等級達到等級1以上時，「月亮之力＋」將獲得基礎威力加成、「超級皮可西」的超級等級達到「超級頂尖級」時，將獲得CP加成，加碼內容會依照解鎖階段而定。
「全球大挑戰」活動時間：台灣時間2026年11月28日09:00～2026年11月29日12:00
《Pokémon GO》也在「皮可西極致超級團體戰日」活動時間提供加碼獎勵，11月28日早上9點到11月29日中午12點期間，遠距團體戰的參與次數上限將增加至20次；只要旋轉道館轉盤，就可以免費獲得最多6張團體戰入場券：完成「極致超級團體戰」時，捕獲的「皮可西」將解鎖第1級超級等級，在極致超級團體戰中遇見異色「皮可西」的機率將提高。
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《Pokémon GO》官方表示，寶可夢「超級皮可西」將在《Pokémon GO》極致超級團體戰首度登場，運氣好的訓練家還能遇見異色（色違）皮可西。另外，即日起，訓練家將能在《Pokémon GO》中，首度讓「超級皮可西」的超級等級提升至「超級頂尖級」。
在《Pokémon GO》中，所有能提升至「超級頂尖級」的寶可夢在超級進化時，都能學會額外的特殊招式，「超級皮可西」的額外特殊招式為「月亮之力＋」，該招式在訓練家對戰有80威力，且對手寶可夢的攻擊有機會降低1個階段；在團體戰則有160威力，這個招式的威力會隨寶可夢超級等級提升而提高，提醒玩家，訓練家必須先讓寶可夢的超級等級提升至等級3「頂尖級」，才能進一步將其提升至「超級頂尖級」。
「全球大挑戰」活動時間：台灣時間2026年11月28日09:00～2026年11月29日12:00
《Pokémon GO》也在「皮可西極致超級團體戰日」活動時間提供加碼獎勵，11月28日早上9點到11月29日中午12點期間，遠距團體戰的參與次數上限將增加至20次；只要旋轉道館轉盤，就可以免費獲得最多6張團體戰入場券：完成「極致超級團體戰」時，捕獲的「皮可西」將解鎖第1級超級等級，在極致超級團體戰中遇見異色「皮可西」的機率將提高。