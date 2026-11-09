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洛杉磯湖人今（9）日作客底特律活塞，在一哥唐西奇（Luka Doncic）因下背部緊繃缺陣的情況下，後場大將里夫斯（Austin Reaves）徹底開啟得分模式。全場狂轟43分、5籃板、4助攻，率領球隊以121：116險勝活塞。比賽中里夫斯又跟場邊球迷上演了一段火藥味十足的「貼臉互嗆」，美媒指出該名活塞球迷大聲跟里夫斯說：「都是唐西奇在罩你」，讓里夫斯理智線瞬間斷掉，隨後用一記致命三分彈狠狠跟球迷說再見。此役唐西奇高掛免戰牌，里夫斯成為球隊絕對的進攻核心。然而比賽進行到第二節時，場邊一位活塞球迷不斷用言語挑釁他，《NBA Centel》指出該名球迷甚至直接對著里夫斯大喊：「Luka is carrying you（都是唐西奇在罩你）。」這句話瞬間惹毛了里夫斯。他當場直接走向場邊，與該名球迷「臉貼臉」近距離激烈爭論。從轉播畫面中可以看到，面對里夫斯的怒氣，該名球迷與旁邊的觀眾面帶微笑，而里夫斯則是一臉嚴肅、完全笑不出來，最後是在隊友的催促與拉扯下，才不甘心走回球場上。面對場邊的冷嘲熱諷，里夫斯將滿腔怒火全數發洩在球場上。在唐西奇缺陣下，里夫斯證明了自己絕對具備一哥的單打帶隊能力，全場27投14中高效狂轟43分，身邊還有塞克斯頓（Collin Sexton）替補貢獻17分、凱斯勒（Walker Kessler）繳出12分16籃板的雙十表現全力相挺。最經典的畫面發生在比賽終了前46秒，當時湖人僅小幅領先，里夫斯在關鍵時刻挺身而出，在外線冷血飆進價值連城的致命三分彈，將比分拉開至112：104。進球後的里夫斯難掩興奮情緒，當場轉身對著場邊觀眾席「揮手說再見」，完美用表現反擊先前的嘲諷。賽後被問到與場邊球迷的口角時，里夫斯裝傻笑回：「我不知道你們在說什麼。」